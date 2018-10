Morbidelli, listo para el sábado pese a ser trasladado a un centro médico

Publicado 15/06/2018 18:13:05 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha sido trasladado este viernes a un centro médico después de su caída en el FP2 del Gran Premio de Catalunya debido a que le dolía "todo el cuerpo", pero podrá estar sin problemas en pista el sábado y confía en mejorar su 22º tiempo de este viernes.

Fuentes del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS aseguraron a Europa Press que Morbidelli acudió al centro médico por precaución y debido a que sentía dolor, para descartar cualquier tipo de lesión en unas pruebas que dieron luz verde al piloto para estar en la FP3 y en la sesión de calificación del sábado.

"Ha sido un día un poco decepcionante. Nos perdimos el último test en este circuito y hoy nos hemos dedicado a aprender y a buscar la mejor puesta a punto. Desafortunadamente, me he caído tanto en el FP1 como en el FP2 y me duele todo el cuerpo, así que voy a pasar por el hospital para hacerme algunas pruebas", señaló el piloto en declaraciones facilitadas por el equipo.

Morbidelli sufrió dos caídas este viernes sobre el trazado catalán, la primera durante la FP1 en la curva dos y después una más fuerte en la curva cuatro durante la FP2, lance que le provocó ese dolor que le hizo acudir al hospital.

Por otra parte, su compañero Thomas Luthi aseguró que, tras perderse el último test en Montmeló, tuvo que aprenderse de nuevo el circuito, modificado en su último sector. "Han hecho un gran trabajo con el reasfaltado y me gusta mucho cómo fluyen las dos últimas curvas", señaló.

"Pero me ha sorprendido el poco agarre que había durante la FP1, así que me he concentrado en trabajar en ello, mejorar mi confianza y mi ritmo de carrera durante la FP2", afirmó el suizo finalmente en este sentido.