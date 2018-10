Motociclismo/GP España.- Márquez (KTM): "Las ganas a veces son traicioneras"

Actualizado 02/05/2009 19:10:26 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 May. (EUROPA PRESS) -

El joven piloto español de KTM Marc Márquez confirmó su entusiasmo por el cuarto puesto logrado en la calificación del Gran Premio de España en 125cc, pero tiró de cautela al añadir que "las ganas a veces son traicioneras" de cara a la carrera de mañana.

Márquez, octavo en la general del Mundial y que afirmó estar "muy contento" por lo logrado en la ronda de calificación, situó su objetivo para mañana en "terminar la carrera". "Estoy muy contento, porque es la primera vez que saldré en primera fila y tengo muchas ganas de hacerlo bien. Seguiremos vigilando, porque las ganas a veces son traicioneras y lo que importa es terminar la carrera", dijo.

El joven piloto aseguró que antes de la sesión ya "sabía que podría marcar un buen crono". "Esta mañana ya pensábamos que podríamos hacerlo bien, porque la puesta a punto que hicimos en los entrenamientos de hace un mes, por fin ha funcionado bien cuando hemos montado una horquilla nueva. Sabía que podría marcar un buen crono, pero cuando se ha empezado a levantar viento, me ha costado un poco más", comentó.

Además, el de Cervera asumió que la dificultad de la calificación estuvo en adaptarse "al fuerte viento" que hubo en el trazado jerezano. "He ido con el máximo de ganas por marcar un buen tiempo, y aunque no puedes ser constante, porque las ráfagas unas veces te empujan y otras no, he podido enlazar una vuelta en condiciones y conseguir un registro que me ha colocado cuarto. He intentado adaptar mi pilotaje al fuerte viento, tirando el peso hacia delante para hacer girar la moto", sentenció.