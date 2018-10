MotoGP aterriza en Tailandia para conocer el nuevo trazado y encarar el Mundial

Publicado 15/02/2018 19:53:48 CET

Pilotos y marcas tienen tres días para hacerse a Buriram y preparar la primera cita en Catar

El pelotón de MotoGP aterriza este viernes en el Chang International Circuit de Buriram (Tailandia) para, en tres días --del 16 al 18 de febrero-- que se presumen frenéticos, hacerse a un trazado que se estrenará este año en el Mundial y, además, seguir perfeccionando las motos en el segundo test de pretemporada antes del entreno definitivo en Catar y del inicio del campeonato en el mismo Losail.

Paseando o corriendo, en 'scooter' o en bicicleta, como quieran los pilotos pero les será obligado hacer un reconocimiento previo en Buriram antes de coger sus monturas y lanzarse a la aventura de conocer los secreto de un circuito que ha tenido éxito en sus tres campañas en Superbikes, pero que debutará este curso en MotoGP.

Algunas fábricas contarán con la posible ventaja de haber participado en Superbikes en Tailandia, como Honda, Ducati o Yamaha, pero lo cierto es que los pilotos de la categoría reina sólo han visto un trazado que no han podido catar en vídeo. La incertidumbre junto a las ganas de descubrir los secretos del circuito se juntarán, no obstante, con la necesidad de no perder tiempo en la puesta a punto de las motos.

Las mejoras que puedan llegar a las diferentes fábricas, después del primer test oficial de pretemporada en Sepang (Malasia) a finales de enero, deberán ser probadas en Buriram en tres días en los que no habrá descanso si las condiciones climáticas --no hay previsiones de lluvia ni exceso de humedad pero sí de calor-- lo permiten.

Se trata de un trazado rápido, de 4,6 kilómetros de longitud y con un kilómetro en la recta más larga, si bien cuenta con hasta cuatro rectas y con sólo 12 curvas --7 de izquierdas y 5 de derechas--. Es otro 'hijo' del arquitecto alemán Hermann Tilke, diseñador y creador de los circuitos de Sepang, Baréin o Austin.

Al Chang International Circuit deberán acostumbrarse los pilotos, si bien habrá ausencia destacada. Pol Espargaró (KTM) deberá fiarse de su equipo y de las indicaciones de su compañero Bradley Smith dado que no podrá correr en Buriram al ser intervenido esta semana de una hernia discal en Barcelona, sufrida en su caída en el 'test' previo en Malasia.

Sí estarán en Tailanda el vigente campeón, Marc Márquez (Repsol Honda), y el resto de candidatos a arrebatarle el título. Será interesante ver si las Ducati de Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo siguen tan rápidas y fuertes como en Sepang, donde dominaron. El circuito que es 'todo rectas', como así explicó Valentino Rossi (Yamaha) el pasado verano, aterriza por primera vez en el universo MotoGP.