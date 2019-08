Navarro: "En las últimas vueltas iba pensando en Brno, no quería perder el podio otra vez"

Publicado 11/08/2019 13:46:00 CET

09 NAVARRO Jorge (Spa), Speed Up (Speed Up), action during Moto2 race of myWorld Motorrad Grand Prix von Osterreich at Red Bull Ring, in Spielberg, from August 9 to 11, 2019 in Austria - Photo Studio Milagro / DPPI

09 NAVARRO Jorge (Spa), Speed Up (Speed Up), action during Moto2 race of myWorld Motorrad Grand Prix von Osterreich at Red Bull Ring, in Spielberg, from August 9 to 11, 2019 in Austria - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Jorge Navarro (Speed Up) ha asegurado que en las "dos últimas vueltas" de la carrera del Gran Premio de Austria, donde ha terminado tercero, iba pensando en Brno, donde se le escapó el podio en al final, y ha explicado que por eso ha pilotado un poco "a la defensiva".

"Me he focalizado en mantener el podio. Quizás en las dos últimas vueltas iba pensando en Brno, donde perdí el podio en la última vuelta. Aquí no lo quería perder y quizás iba demasiado a la defensiva. La tercera posición sabe a gloria. Doy las gracias al equipo, que este fin de semana confiaban más ellos que yo", señaló en declaraciones a DAZN.

En cuanto a la carrera, el valenciano explicó que "no había mucho que gestionar", sino que "había que tirar hacia adelante". "El fin de semana había costado, pero esta mañana, aunque fuera en mojado, sentía algo diferente con la moto después de hacer unos cambios", manifestó.

"Estaba confiado y he salido agresivo; he salido bastante bien, pero luego he sufrido toques y ha habido un momento en el que no sabía ni dónde estaba. A partir de ahí, me he focalizado en mí mismo, en no cometer errores", concluyó.