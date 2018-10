Pedrosa anuncia su retirada a final de temporada

Actualizado 12/07/2018 16:45:21 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El piloto español Dani Pedrosa (Repsol Honda) confirmó este jueves que se retirará a finales de la actual temporada, una decisión "muy difícil de tomar" a la que ha llegado porque ya no vive la competición "como antes" y a pesar de que tenía ofertas para seguir en MotoGP porque prefería ser "honesto" consigo mismo.

"Gracias a todos por estar aquí. Este año acabaré mi carrera en MotoGP, ha sido una decisión que llevo meditando mucho tiempo y ha sido dura de tomar porque este es el deporte que amo, pero a pesar de tener buenas oportunidades para seguir compitiendo siento que no vivo la competición con la misma intensidad que antes y ahora tengo otras prioridades", señalo Pedrosa en rueda de prensa en el circuito de Sachsenring, escenario este fin de semana del Gran Premio de Alemania.

El catalán remarcó que ha tenido "una vida increíble" durante sus casi dos décadas en el campeonato. "Puedo decir que ha sido mucho más de lo que esperaba y estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho en este deporte. He podido completar mi sueño de ser piloto y eso es algo que realmente no esperaba cuando era un niño. Quiero dar las gracias a Dorna, Honda y Movistar por haberme dado esta oportunidad, ahora abro un capítulo nuevo", sentenció abriendo una sonora ovación de la sala de prensa.

El triple campeón del mundo reconoció que la oportunidad que se le presentaba con Yamaha y su futuro equipo satélite "era buena", pero que prefirió dar un paso a un lado. "Simplemente es lo que siento, tenía que ser honesto conmigo mismo", apuntó, subrayando que ya antes del Gran Premio de Catalunya cuando decidió darse más tiempo tenía "una idea clara" de lo que iba a hacer, pero que quería "valorar las opciones con más tiempo porque siempre es mejor". "Pero lo que sientes es lo que sientes", insistió.

"La intensidad con la que vivía las carreras y mis prioridades son diferentes. Siendo realistas con este proyecto creo que este es el camino que tengo que coger. He dado siempre lo mejor de mí dentro y fuera de la pista y quiero que se me recuerde así", añadió un, por momentos, emocionado Pedrosa, que lamentó haber sufrido tantas lesiones, las cuales "quizás aceleran el proceso" de retirarse.

En este sentido, le habría gustado tener "un físico un poco más robusto que aguantase un poco más los impactos para haber tenido menos lesiones", y se quedó cuando pudo estar "en el podio o rendir al cien por cien y ser capaz de hacer con la moto las cosas que sentía que podía hacer". "Eso son días muy contados y he sentido cosas que no he sentido en otro lugar y eso es algo increíble", confesó.

"NO SER CAMPEÓN DE MOTOGP HA SIDO ALGO UN POCO CIRCUNSTANCIAL"

Ahora, el español quiere "disfrutar" de lo que le queda de Mundial porque sólo sabe "vivir la competición al máximo". "Lo importante es haber dado lo mejor de mí y eso es lo que me llevo. Agradezco que me reconozcan como 'Leyenda' y estar al lado de otros grandes que también he admirado", comentó después de que Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, anunciase que recibirá esta consideración como reconocimiento a su carrera.

Además, Pedrosa se marcha sin resquemor por no haber sido campeón en MotoGP. "Durante mi carrera he sido campeón de otras categorías, el no serlo de MotoGP es algo que ha sido un poco circunstancial", puntualizó, sin cerrar las puertas a continuar ligado de un modo u otro a este deporte. "Evidentemente me gustaría porque es el deporte que amo, lo conozco muy bien y creo que todavía puedo hacer algunas cosas", advirtió.

Finalmente, reconoció que, "por suerte", puede llevarse "muchos momentos" de su carrera deportiva, aunque se quedó cuando acudió a unas pruebas en el Jarama. "Era muy pequeño y no me imaginaba que iba a ser seleccionado. Es increíble haber llegado hasta aquí", rememoró.

El de Castellar del Vallès pondrá de este modo fin a 18 años en el Mundial de Motociclismo, repartidos en tres en 125cc (2001, 2002 y 2003), dos en 250cc (2004 y 2005) y 13 en MotoGP (2006 a 2018) y con los tres títulos mundiales consecutivos logrados entre la categoría pequeña (2003) y la mediana (2004 y 2005). En la 'reina', fue subcampeón en los años 2007, 2010 y 2012.

En total, en 285 Grandes Premios disputados, Pedrosa, que en septiembre cumplirá 33 años, ha sumado hasta el momento 54 victorias (31 en MotoGP, 15 en 250cc y 8 en 125cc), la última en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y un total de 153 podios (112, 24 y 17), además de 49 'poles'.