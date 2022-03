Pol Espargaró: "Por fin podemos intentar luchar por el Mundial"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) celebró el podio de este domingo en el Gran Premio de Catar, un tercer puesto que le confirma que "por fin" puede "intentar luchar por el Mundial", con una moto nueva sobre la que se siente "fuerte".

"Teníamos buen ritmo durante la pretemporada pero quería ser prudente hasta la primera carrera. Ahora me siento fuerte sobre la moto y por fin podemos intentar luchar por el campeonato", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Espargaró valoró además el buen resultado del Repsol Honda con Marc Márquez quinto. "Este resultado es muy bueno para Honda. Los cambios realizados durante el invierno han funcionado y todos los pilotos podemos ser rápidos. Si tanto Marc como yo logramos seguir luchando por podios, será genial", afirmó.

"Todo es nuevo en la moto, así que tenemos que averiguar cómo podemos ir mejorando y descubrir nuestro verdadero potencial. Era un circuito difícil para nosotros pero sacamos un buen resultado", añadió. Espargaró se puso primero en la salida a pesar de partir sexto en la parrilla y defendió su posición arriba.

"No esperaba liderar tras la salida. He rodado bien hasta que no he podido usar el freno trasero debido a la degradación del neumático, pero estoy muy contento con el resultado", terminó.