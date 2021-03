Pol Espargaró: "Hemos aprovechado al máximo el tiempo"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) explicó que han "aprovechado el tiempo" de los test en Losail después de la última jornada este viernes, con una buena adaptación a la Honda y "un buen trabajo" de cara al inicio del Mundial en dos semanas.

"Realmente no llamaría vueltas a lo que hemos hecho hoy, pero esta es la situación para todos. Creo que con tan solo cuatro días de pruebas hemos hecho un buen trabajo. Me he preparado bastante para la primera carrera y hacer esto en tan poco tiempo contra pilotos que han estado en sus motos durante mucho tiempo, es una buena noticia", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Después del polvo y la arena que dejó el fuerte viento de la última jornada, Pol terminó una buena adaptación de cara a la primera cita del Mundial en el mismo escenario. "Me he adaptado bien a la RC213V y quiero agradecer a todo el equipo Repsol Honda el trabajo realizado estos días. El equipo ha sido fantástico y hemos aprovechado al máximo el tiempo de test que hemos tenido. Veremos ahora lo que traerá la temporada", afirmó.