Pol Espargaró no sufre fracturas tras su caída en Cheste

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pol Espargaró (Repsol Honda) no sufre fracturas tras su dura caída en los terceros entrenamientos libres en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que le impidió seguir pilotando este sábado, y padece "fuertes hematomas", especialmente alrededor del tórax y abdomen derechos.

Durante los terceros libres, el de Granollers se fue al suelo en la curva 13; fue trasladado al centro médico del circuito y, tras una primera exploración, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital 9 de Octubre de Valencia.

"Las pruebas realizadas en el hospital de Valencia han revelado fuertes hematomas, especialmente alrededor del tórax y abdomen derechos, pero afortunadamente se han descartado fracturas", confirmó su equipo, el Repsol Honda. Ahora, descansará esta noche antes de valorar su estado y si participa en el 'warm up' del domingo.

"Desafortunadamente, hoy he tenido una gran caída durante la FP3 en la curva 13. El impacto ha sido muy fuerte, pero por suerte no tengo lesiones graves y nada parece estar fracturado en las pruebas que hemos hecho en el hospital. En este momento tengo mucho dolor alrededor de las costillas cuando respiro, esto es lo que más me duele. Estoy realmente decepcionado porque hemos logrado tener un gran ritmo y me he sentido muy confiado. Lo siento por mi equipo. Esta noche descansaremos, tomaremos analgésicos y veremos cuál es la situación por la mañana", apuntó Espargaró.