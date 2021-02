Pol Espargaró: "Tengo prácticamente la misma ilusión que cuando subí a MotoGP"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pol Espargaró (Repsol Honda) ha reconocido que tiene "prácticamente la misma ilusión" ahora, a punto de debutar con el Repsol Honda, que cuando ascendió "a MotoGP", después de concluir su primer entrenamiento con la Honda RC213V-S en el Circuito de Barcelona-Catalunya antes de los dos test de pretemporada de Catar de la próxima semana.

"Tengo muchísimas ganas. Son dos tests que realmente llevo mucho tiempo esperando; la ilusión que tengo ahora mismo es prácticamente la misma que cuando subí a MotoGP. Sé que será un proyecto complicado y será un año duro y largo, pero empezar en Catar con la Honda va a ser algo muy memorable para mí y tengo muchas ganas de ponerlo en práctica", señaló en una entrevista a los medios oficiales del Repsol Honda.

Este lunes, el catalán participó en la presentación del equipo. "Ya me voy viendo un poquito más con los colores. Es complicado aún, porque no me he visto encima de la moto, que para mí es lo más importante, pero ya empieza a ser real y dentro de unos días, en Catar, las cosas serán mucho más reales", manifestó.

"La repercusión mediática es lo que más choca, porque un equipo oficial tiene más medios alrededor para informar a todo el mundo. Además, el Repsol Honda es un equipo ganador cuyos pilotos dan que hablar, así que los medios de comunicación quieren saber de los pilotos y del equipo", continuó.

En otro orden de cosas, el de Granollers relató cómo ha ido la primera toma de contacto con la remodelación de la curva 10 del circuito barcelonés. "Muy bien. Lo cierto es que lo echábamos de menos. En los últimos años hemos vivido distintos cambios aquí y creo que el circuito ha vuelto a su ADN original y a la curva con la que todos los pilotos de MotoGP hemos aprendido", apuntó.

"Puede que favorezca un poco más al estilo de pilotaje de paso por curva, de motos que ayuden a tener ese giro y entrada rápida en curva. Las motos que frenen un poco más tarde y paren más dentro de la curva se verán un poco más perjudicadas", añadió.

Además, Espargaró cree que la moto funciona bien para este nuevo trazado. "Estoy convencido de que si no funciona bien al principio, sacaremos las conclusiones que tengamos para poder mejorar la moto. Estoy convencido de que aquí haremos funcionar la moto e intentaremos hacer disfrutar, con un poco de suerte, a toda la gente que esté en las gradas", afirmó.

Así, las primeras sensaciones "son buenas". "Me falta conocerla un poquito, pero poco a poco nos vamos conociendo y he ido mejorando durante el día; pero la MotoGP es un poco distinta, así que esa será la prueba de fuego", concluyó.