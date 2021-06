Quartararo busca revancha y Márquez un salto en su circuito 'predilecto'

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) acude con ganas de revancha a defender su liderato en la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Alemania, una cita en la que Marc Márquez (Repsol Honda) espera dar un salto competitivo avalado por su historia en Sachsenring, y donde Pedro Acosta (KTM) quiere volver a pelear por una victoria para afianzar su liderato en Moto3 y Raúl Fernández (Kalex) buscará volver plantar cara a Remy Gardner (Kalex) en su pugna en Moto2.

El campeonato afronta su recta final antes del parón veraniego de más de un mes y que constará de dos carreras consecutivas, esta en el trazado alemán y la de la próxima semana en 'La Catedral', en Assen, de donde Quartararo, Acosta y Gardner pretenden salir destacados.

De momento, en la categoría 'reina' manda el de Niza, que llega a Sachsenring con ganas de revancha tras un extraño y polémico Gran Premio de Catalunya marcado por el problema con su mono, con el que corrió, de forma arriesgada y en contra del reglamento, bajado gran parte de la carrera.

Eso le costó una sanción al 'Diablo', que unido a una anterior por una colada en una curva que le permitió recortar metros, le hizo pasar del tercer cajón del podio a la sexta plaza y a un mayor recorte de puntos por parte de su compatriota Johann Zarco, que finalizó segundo en Montmeló.

El de Cannes, que está siendo la mejor Ducati pese a no ser del equipo oficial, está ahora a tiro de liderato, a 14 puntos antes de medirse en un circuito que no estuvo en el calendario de 2020 y que la última vez que visitaron no pudieron acabar.

Por detrás de ellos, se encuentra el australiano Jack Miller (Ducati), a 25 puntos de Quartararo tras ser uno de los favorecidos de la sanción al francés al ascender a la tercera plaza, mientras que también habrá que contar con el portugués Miguel Oliveira (KTM), segundo en Mugello (Italia) y ganador en Barcelona.

En cambio, más rezagados están las por ahora mejores bazas españolas, Joan Mir (Suzuki), actual campeón del mundo que busca no descolgarse más, y Maverick Viñales (Yamaha), que tras ganar el primer Gran Premio, no ha vuelto a estar con los de delante. Ambos están a 37 y 40 puntos, respectivamente.

Más lejos y descartado de esa pelea está Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo del Repsol Honda sólo ha podido sumar 16 puntos desde su retorno en Portimao (Portugal) y ha firmado tres '0' en sus tres últimos Grandes Premios.

Sin embargo, el de Cervera es algo más optimista para esta cita. Primero por el descanso que ha podido tener para seguir afinando su recuperación y su físico, segundo porque por fin pudo rodar muchas vueltas en el test del día posterior a Montmeló, y tercero por correr en Sachsenring, sin duda su circuito más exitoso, donde acumula diez victorias, entre ellas las siete últimas en MotoGP, y que le beneficia por ser contrario a las agujas del reloj.

ACOSTA QUIERE ASEGURARSE UNAS VACACIONES LÍDER

Por otro lado, en Moto3, el piloto español Pedro Acosta (KTM) quiere asegurarse al menos el irse de vacaciones con el liderato en la categoría en el bolsillo después de haber ido poco a poco la gran ventaja que amasaba tras su gran inicio de campaña.

El joven de Mazarrón sólo ha podido arañar 25 puntos en sus tres últimas carreras, pero sigue favorecido por la tremenda igualdad en la parrilla, que le permite tener 39 puntos de ventaja sobre su compatriota Sergio García Dols (GASGAS).

El valenciano es el otro piloto de Moto3 que tiene más de una victoria, gracias a la segunda que consiguió en Montmeló y que le dejan como la mayor amenaza para el murciano porque el tercero, el también español Jaume Masiá (KTM), está a casi dos carreras (48 puntos).

Finalmente, en Moto2, de momento se mantiene el dominio del Red Bull KTM Ajo con el australiano Remy Gardner y el español Raúl Fernández, que se sigue topando con el buen hacer de su compañero en su intento de asaltar el liderato.

El oceánico está siendo muy regular y ha encadenado dos victorias seguidas en Italia y España, que añade a tres segundos puestos, un tercero y un cuarto, que le permiten mandar en la general con once puntos de ventaja sobre el madrileño.

Este, pese a su condición de debutante en la categoría, también está siendo muy regular y ha intentado plantar cara a Gardner en los dos últimos Grandes Premios donde se ha tenido que conformar con secundarle en el podio. Ellos dos y el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), que está a 38 puntos, se perfilan como los principales favoritos tras el bajón del británico Sam Lowes (Kalex), que se encuentra ya a 64.