Quartararo: "No siento presión, conmigo hay tres pilotos de fábrica"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha), segundo clasificado del Mundial a seis puntos del español Joan Mir (Suzuki), trasladó la presión al balear, a Maverick Viñales (Yamaha) y Andrea Dovizioso porque "son pilotos de fábrica y están ahí para luchar por el título".

"Para mí, la presión no es tan grande, quedan bastantes carreras y ahora mismo voy segundo. Hay tres pilotos a mi alrededor que son de fábrica y están ahí para luchar por el título. No siento presión sobre mis hombros, me siento bien y con un poco de liberación. Estoy confiado porque estamos en una buena posición ahora mismo", señaló Quartararo este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Teruel.

El de Niza lamentó haber tenido un pasado fin de semana en MotorLand Aragón "un poco de altibajos". "Tuve la caída y luego una 'pole' maravillosa, pero en la carrera tuve un problema con la presión del neumático delantero y aunque el ritmo no era extremadamente bueno ni para estar en el podio, sí para estar entre los cinco primeros. Pero encontramos algo positivo y quiero luchar este fin de semana", advirtió.

Preguntado por la posible falta de un referente en el campeonato por la baja de Marc Márquez (Repsol Honda), el francés fue claro. "Cuando está Marc, puedes ver que es poderoso y que es la referencia, pero ahora hay muchas referencias", indicó.

"No es que estemos yendo mucho más lento que el año pasado. Hay distintos ganadores en distintas condiciones, pero los que están aquí están yendo muy rápido. No pienso que sea un campeonato extraño por la ausencia de Marc", añadió.

VIÑALES: "HEMOS PERDIDO 40 PUNTOS MÍNIMO EN TRES CARRERAS"

Por su parte, el español Maverick Viñales (Yamaha), tercer clasificado del Mundial a 12 puntos de Joan Mir, recalcó que "por diversos problemas mecánicos" haya podido perder "como mínimo 40 puntos en tres carreras". "Eso es una cantidad increíble, pero tenemos que abordarlo como es. Nuestro equipo está funcionando bien y sólo tenemos que entender por qué a veces no estamos en los primeros puestos", aseguró.

"Nos estamos centrando en el estilo de pilotaje y en extraer el máximo potencial de lo que tenemos. Tengo la confianza de que podemos tener un buen rendimiento aquí y luego vienen Valencia, que me gusta, y Portimao, que me gusta también y que cuando piloté allí fui rápido, pero lo importante es tener resultados regulares y consistentes", agregó el de Roses.** El gerundense admitió que tiene que intentar adaptarse "más a la moto y ser más preciso". "La semana pasado estuve por detrás y pude ver los puntos positivos y negativos de la moto. Si estamos luchando por la victoria sabemos que tenemos algo más, pero tengo que ser más suave en el pilotaje de la moto y mejorar", sentenció.