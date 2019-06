Quartararo: "Si puedo lograr el récord de Márquez, lo intentaré"

Actualizado 15/06/2019 18:36:02 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) ha asegurado este sábado tras lograr la 'pole position' en el Gran Premio de Catalunya que su objetivo será mantenerse en la cabeza de la carrera y "aprender" de los mejores, entre ellos un Marc Márquez (Repsol Honda) que saldrá segundo y al que puede arrebatarle el récord de precocidad en cuanto a la primera victoria en MotoGP, si bien no es su reto.

"No lo voy a tener presente. Si lo puedo lograr, lo intentaré; pero el objetivo no es el récord, sino aprender de Marc, que seguro que tiene un ritmo muy fuerte", manifestó en rueda de prensa el piloto del equipo Petronas Yamaha.

Quartararo, en su segunda 'pole' del año tras la lograda en Jerez --que le dio el récord de precocidad en 'pole', en manos del propio Márquez--, quiere verse arriba en carrera. "Me veo bastante bien en ritmo. Salimos de la 'pole'. El objetivo es aprender de todos los pilotos que tengo al lado, extraer la máxima experiencia y sobre todo intentar hacer una buena salida. Ahora mismo estoy más centrado en aprender que en sacar resultados", reiteró.

"Este es uno de mis circuitos favoritos. Tengo buenos recuerdos aquí. Salí hace poco de una lesión, no sabía cuál sería mi condición física aquí pero he estado bien, logré tener un buen ritmo y he hecho una gran vuelta para lograr la 'pole'", celebró Quartararo sobre su sesión de calificación.

Por otro lado, tras su intervención en el brazo por síndrome compartimental, afirmó que tomará alguna medicación para aguantar la carrera. "Ayer y hoy no he tomado ninguna medicación, mañana para la carrera sí. Intentaré hacer una buena salida porque este año no he logrado salir bien, confío en retener la primera posición o no perder demasiado", auguró.