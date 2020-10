Rins: "Estoy un poco lejos, pero aún tengo opciones de ganar el título"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Rins (Suzuki) ha reconocido que está "un poco lejos" del liderato en el Mundial de MotoGP, pero ha recordado que aún tiene "opciones matemáticas" y piensa apurarlas hasta el final, consciente de que "va a ser incluso mas difícil" repetir victoria el próximo domingo en MotorLand Aragón.

"Estoy a 36 puntos (de Joan Mir), un poco lejos, pero aún tengo opciones matemáticas. Quedan 100 puntos por repartir e intentaremos ir a por ellos, sin duda. Esta temporada está teniendo muchos altibajos y he sufrido mucho, pero es el precio a pagar. El último resultado fue fantástico, pero va a ser incluso mas difícil repetirlo porque todo estará aún más apretado", analizó Rins en la rueda de prensa previa al GP Teruel.

Respecto al liderato que ocupa su compañero de equipo en Suzuki, se ofreció a acatar órdenes de equipo si él se queda sin opciones. "Ahora mismo tengo posibilidades de ganar el título, pero si desaparecen intentaría ayudar a que Joan lo consiguiera, por supuesto", dijo.

En cuanto a su estado físico, el catalán apuntó que en pocas carreras ha podido estar "al cien por cien" debido a su lesión de hombro. "MotorLand no es un circuito muy agresivo como Montmeló o Mugello y no sufrí mucho con el brazo. He perdido dos o tres oportunidades esta temporada, pero lo importante es que siempre he estado en la pelea. Suzuki está funcionando muy bien, se puede ver en mis resultados y en los de Joan", celebró.