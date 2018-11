Rins: "Me ha motivado que ni Márquez ni Zarco contaran conmigo"

Publicado 04/11/2018 12:40:09 CET

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Àlex Rins (Suzuki), segundo en el Gran Premio de Malasia, ha confesado que le ha "motivado" que ni Marc Márquez (Repsol Honda) ni el francés Johann Zarco (Yamaha) contasen con él por el triunfo, y se ha mostrado confiado en poder "ganar" en Valencia en la última prueba del Mundial.

"Lo he dado todo. Lo que más me ha motivado es que ayer nadie me puso entre los favoritos. Ningún piloto contaba conmigo para el podio: ni Zarco, ni Márquez, ni 'Dovi'. Cuando estaba detrás de Dani, que he tardado más de una vuelta en adelantarme, he dudado, pero después he visto que tenía ritmo para llegar a Johann", señaló tras la cita en el Circuito de Sepang.

Además, el catalán explicó que el equipo ha logrado mejorar la moto en el segundo tramo de la campaña y que eso le ha permitido alcanzar buenos resultados. "Desde Assen, donde Suzuki trajo un motor más potente, hemos sido capaces de mejorar y luchar con Yamaha y Honda en las rectas", manifestó.

"También he mejorado en mi experiencia: he aprendido a usar las gomas. La moto va genial. Hemos dado un paso adelante: siguen faltando las salidas, porque el ritmo que tenía. Podemos ganar en Valencia. Así es como tenemos que trabajar, dos podios en tres carreras", finalizó.