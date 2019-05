Rins: "Me siento más fuerte carrera a carrera"

Publicado 05/05/2019 16:03:18 CET

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Àlex Rins (Suzuki) ha asegurado que la carrera de este domingo en el Gran Premio de España, en la que ha terminado segundo, ha sido "de las más duras", y ha reconocido que conforme avanza el campeonato se siente "más fuerte" y con "más nivel" para luchar por el título.

"Carrera a carrera, me siento más fuerte, con más experiencia, con más nivel. La moto va bien; antes de empezar el campeonato dije que nuestra moto era una moto ganadora, que podíamos estar luchando por el Mundial. Quedan muchas carreras", señaló en declaraciones a DAZN tras la prueba.

De hecho, el catalán es segundo en la general del Mundial a un punto del líder, Marc Márquez (Repsol Honda). "No es nada, quedan muchas carreras. Voy a intentar disfrutar todas las que quedan; ahora vienen circuitos que me gustan, que se adaptan bien a mi Suzuki", indicó.

"Hoy ha sido una de las carreras más duras, porque con tanto calor, con un circuito pequeño y estrecho y saliendo en cuarta fila... Me ha costado adelantar, sobre todo a las Ducati. Sabíamos que si salíamos bien y nos quitábamos pilotos podíamos ir con Marc. Estoy muy contento", subrayó.

Por último, sobre el hecho de haber bajado el ritmo en las últimas vueltas, Rins reconoció que tuvo "algún sustillo" con la parte de delante de su moto. "Se me ha escapado un poquito Marc y Maverick me ha cogido. En las curvas cerradas me costaba, hemos consumido todo el neumático medio", concluyó.