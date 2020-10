Sam Lowes: "Es fantástico estar peleando por el título"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico de Moto2 Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se mostró "contento" por poder estar "peleando por el título", gracias a su victoria este domingo en el Gran Premio de Aragón, que se sumó a la de la pasada semana en Le Mans.

"Estoy contento, no me he sentido tan cómodo en carrera como en los entrenamientos, pero he tenido un ritmo constante y quizás incluso un poco más rápido de lo que me esperaba. Es fantástico estar peleando por el título después de cómo empecé la temporada y perderme la primera carrera", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Lowes reconoció estar viviendo un momento dulce y confió en seguir así hasta el final. "Es la primera vez en mi carrera que logro cuatro podios consecutivos y dos victorias seguidas. Estoy pasando por un muy buen momento así que sólo necesito mantenerlo. El equipo está haciendo un gran trabajo así que tenemos que ser listos y trabajar carrera a carrera intentando sumar siempre el máximo número de puntos posible", terminó.