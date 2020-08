Sergio García Dols: "Me faltaba algo de velocidad en las rectas"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) se mostró decepcionado con su decimosexta plaza en el Gran Premio de Austria pese a su buena salida, principalmente porque le faltó "algo de velocidad en las rectas".

"Salíamos vigésimos, pero hemos hecho una buena salida y enseguida he podido ganar seis posiciones. Me he situado en el grupo de cabeza y estaba rodando cómodo, pero he notado que me faltaba algo de velocidad en las rectas", lamentó García Dols.

De todos modos, el castellonense se queda "con lo positivo" y "con el 36.9" que pudo marcar "en la penúltima vuelta". "Nunca había rodado en ese tiempo aquí. Ahora toca seguir trabajando para la semana que viene", señaló.

Por su parte, su compañero Ryusei Yamanaka, vigesimocuarto, reconoció que no había terminado "en una buena posición". "En la segunda vuelta un piloto me ha golpeado y me ha sacado de la pista. Después de eso, me he reincorporado en las últimas posiciones y he intentado apretar para atrapar al grupo de delante, pero no he podido, porque nos estábamos adelantando una y otra vez, recuperando y perdiendo posiciones", comentó.

"Tengo que mejorar en la sesión cronometrada, porque empezar desde atrás complica las cosas. La siguiente carrera será en este mismo circuito y vamos a trabajar aún más desde la FP1", añadió el japonés.