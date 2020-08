Sergio García Dols: "Me faltaba algo de velocidad en las rectas"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) ha explicado que "toca seguir luchando para estar más adelante" tras su décima posición final en el Gran Premio de Estiria, lo que ha considerado "un buen resultado".

"Ha sido una carrera muy rápida, en la que he podido mantener el ritmo y estar en el grupo delantero todo el rato. Un toque a final de carrera me ha retrasado un poco y he cometido algunos fallos intentando volver al grupo. He tenido que cumplir una 'long lap penalty' pero bueno, he acabado décimo y es un buen resultado. Toca seguir luchando para estar más adelante", valoró García Dols en declaraciones facilitadas por su equipo.