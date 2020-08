Vietti estrena su palmarés en Moto3 y Arenas acaba quinto para seguir líder

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Celestino Vietti (KTM) ha estrenado su palmarés en el Mundial tras imponerse este domingo en el Gran Premio de Estiria de Moto3, sexta cita del campeonato, mientras que el español Albert Arenas (KTM) se mantiene al frente de la clasificación general tras finalizar en quinta posición.

Por primera vez esta temporada a excepción del Gran Premio de Andalucía, donde no acabó la carrera, Arenas no logró meterse en la pelea por la victoria, pero aún así se marcha satisfecho del Red Bull Ring porque su máximo rival hasta este domingo en el campeonato, John McPhee (Honda), no puntuó tras caerse a falta de dos vueltas.

De esta forma, el piloto gerundense mantiene el liderato con 25 puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Honda), que cerró el podio en tercera posición y se convierte en su nuevo perseguidor, mientras que McPhee baja un puesto y se queda ya a 39 unidades de Arenas.

En cuanto a la lucha por el triunfo, el italiano Tony Arbolino (Honda) fue quien apostó más fuerte. El italiano cogió el liderato desde el arranque y dominó durante 21 vueltas seguidas hasta que Vietti le adelantó a falta de dos giros. En el mano a mano final, Vietti mostró más aplomo que su compatriota para firmar el triunfo más importante de su carrera.

Esa parte final de la prueba se despejó a falta de cinco vueltas con el accidente provocado por el turco Deniz Oncu (KTM), que perdió el control de su moto y arrolló a su compañero de equipo Ayumu Sasaki (KTM). Ambos transitaban por delante de Arenas, quien de esta forma logró minimizar su pérdida, poco antes de que McPhee se fuera al suelo y apuntalara aún más el favoritismo del español en el campeonato.