Viñales: "Aquí puede ir todavía mejor que en Australia"

Publicado 01/11/2018 11:05:07 CET

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que en Sepang, donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de Malasia, todo puede ir "todavía mejor" que en Australia, una cita en la que consiguió la victoria, y ha afirmado que el objetivo principal será ser "competitivos" para acabar "con buenas sensaciones" la temporada.

"Ha sido una gran semana, hemos disfrutado mucho con el equipo. Aquí puede ir todavía mejor, porque si estamos más relajados podemos probar más cosas. A ver si esto ayuda a que Yamaha mejore", declaró en la rueda de prensa oficial previa a la cita.

Aún así, el catalán señaló que no se obsesiona con volver a ganar y que tratará de mantener la confianza. "Llego aquí sin ninguna expectativa. Intentaré ser competitivo, estar delante. Es importante tener buenas sensaciones para acabar bien la temporada, con puntos en la clasificación, y es importante no perder esa motivación ahora", manifestó.

Por último, el piloto de Roses bromeó con su nuevo 'look', que prometió hacerse si conseguía su victoria en Phillip Island. "Dije 'si ganamos me raparé', pero no lo volveré a hacer más, me siento feo", dijo entre risas.