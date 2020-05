Viñales, Baldassarri y Rodrigo reinan en el fin de semana virtual del Gran Premio de España

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El español Maverick Viñales, en MotoGP; el italiano Lorenzo Baldassarri, en Moto2; y el hispano-argentino Gabri Rodrigo, en Moto3, se han impuesto este domingo en las carreras del Gran Premio Virtual de España, que se ha disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto con el videojuego 'MotoGP20' y que ha supuesto el estreno de las categorías intermedia y pequeñas en los eSports.

Viñales (Yamaha), que ya subió de manera virtual al podio en las citas anteriores de Mugello y Red Bull Ring, logró su primera victoria por delante de su compatriota Àlex Márquez (Repsol Honda Team) y del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), ganadores de las dos anteriores pruebas del Mundial virtual.

We have a possible rage quit situation! WE REPEAT! We have a possible rage quit situation!

??????#VirtualSpanishGP ???? | @FabioQ20 pic.twitter.com/vIXds5l4OD