Viñales: "Está bien ganar así después de cuatro fines de semana difíciles"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) se ha mostrado satisfecho de haber podido ganar "con garra y con fuerza" en el Gran Premio de Emilia-Romaña después de "cuatro fines de semana muy difíciles", algo que ha podido conseguir al realizar "una buena salida" y "mantener un buen ritmo".

"Creo que este ha sido uno de los mejores fines de semana. He intentado presionar a 'Pecco'; veía que poco a poco le iba ganando alguna décima. Estoy agradecido al equipo, que ha hecho un trabajo magnífico. Volver a subir así, con garra y con fuerza después de cuatro fines de semana muy difíciles, siempre está bien", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Por otra parte, habló de qué ha cambiado respecto al Gran Premio de San Marino, disputado la semana pasada y en el que también salió desde la pole -finalizó sexto-. "No he cambiado absolutamente nada, simplemente una buena salida y mantener un buen ritmo", dijo. "Esta manera nueva de trabajar nos ha ido bastante bien, porque durante todo el fin de semana he sufrido mucho. Hemos encontrado un 'set-up' que me gustaba para principio de carrera y he podido apretar", añadió.

Durante la carrera, el de Roses solo pensaba "en frenar en el punto correcto para ir ganándole decimita a decimita a 'Pecco'". "Todavía tenía siete vueltas para cerrar un segundo, pero no hubiera sido fácil, 'Pecco' tenía un sector 3 magnífico. Por fin he podido dar el 100% en todas las vueltas", apuntó sobre la lucha con Bagnaia, que se cayó a falta de siete vueltas para el final.

Por último, restó importancia a su posición en la general del campeonato, empatado a 83 puntos con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y a un solo punto del líder, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati). "No lo pienso realmente. Mi mentalidad es la misma: sacar el máximo en cada carrera y, sobre todo, sacar nuestro máximo potencial", concluyó.