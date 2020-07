Viñales: "Me sentí increíble en el test, con grandes sensaciones"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) - ha asegurado que se sintió "increíble" en el test oficial de este miércoles, en el que logró el mejor tiempo por delante de Fabio Quartararo (Yamaha) y Marc Márquez (Repsol Honda), y que está con "grandes sensaciones" antes del arranque del Mundial en la categoría reina, en el GP de España.

"Tengo muchas ganas, terminamos en Catar muy bien y ayer me sentí increíble desde la primera vuelta, tengo grandes sensaciones", aseguró el de Roses en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró sentirse "muy bien". "El equipo está muy bien, reina la armonía en el garaje y todas las piezas están bien montadas para hacer un buen puzzle. Tenemos que seguir este camino, esta referencia, y forjar lo que hemos hecho el último año", aportó.

Pese al test de Jerez, y lo que pueda suceder en las dos primeras pruebas en el trazado bautizado en honor a Ángel Nieto, cree que todavía es pronto para hablar de las fortalezas de su nueva Yamaha.

"Aún es difícil hablar de las fortalezas de este 2020. Es muy importante mantener el nivel siempre, cada día, y ser consistente. De cara al futuro vamos a necesitar más velocidad punta pero hemos dado un paso adelante este año", manifestó.

"Cada carrera es distinta, no sabemos si las cosas van a empeorar o mejorar. Es importante dar lo mejor en cada carrera, ser positivo y no cometer ningún error en este campeonato", comentó sobre cómo deberá afrontar este Mundial, más corto y exigente.

En cuanto a la ausencia de público, reconoció que "da impacto" salir del 'motor home' y "no encontrar un alma". "Echamos de menos a los aficionados y a las personas que están en el 'paddock', o gente que no puede venir como un mecánico que no ha podido venir. Pero lo importante es competir y Dorna e IRTA han hecho una gran labor, estamos ansiosos por competir", aseguró.