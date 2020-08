Zarco: "No soy un loco, por suerte nadie resultó herido"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de MotoGP Johann Zarco (Esponsorama Racing) pidió "perdón" a Rossi y Morbidelli por el accidente con el segundo que terminó con las motos despedidas sin conductor, poniendo en riesgo a muchos pilotos durante el Gran Premio de Austria, aunque quiso dejar claro que "no" es "un loco".

"Estoy bien, me puse hielo en la muñeca derecha pero no tengo nada roto. Había miedo tanto por Franco como por mí, no es un lugar normal para chocar", dijo en declaraciones a Sky Sports. "Yo tenía más motor que él, aproveché para pasar la recta y lo adelanté por la izquierda donde había algo de espacio. Luego cuando frené luché por mantener esa línea a la izquierda y él se sorprendió, me tocó y volamos", añadió explicando el accidente.

Zarco explicó que tras el accidente se abrazó con Morbidelli, pero se sorprendió por las declaraciones que hicieron después tanto él como Rossi, criticando la frenada del galo para no ser adelantado y llamándole "asesino". Por ello, Zarco quiso ir a hablar de nuevo con ambos pilotos y dejar aclarado lo sucedido.

"Hablé primero con Franco, luego 10 minutos con Valentino. Les dije a los dos que no soy un loco montando la moto. Fue un encuentro sincero y honesto. Pedí perdón por lo que pasó hoy, lo más importante es que afortunadamente nadie resultó herido", terminó.