La 15KM Madrid suma Toyota a MetLife como copatrocinador. - METLIFE TOYOTA SEGUROS 15KM MADRID

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La única carrera de 15 kilómetros de Madrid se llamará 'MetLife Toyota Seguros 15KM Madrid' en la próxima edición, que reunirá a cerca de 10.000 corredores el próximo 28 de febrero en un recorrido por el centro histórico de la capital de España, según han anunciado este martes los organizadores.

Toyota Seguros se une así a MetLife como copatrocinador de una de las grandes carreras populares de Madrid, una colaboración que refleja años de trabajo conjunto "basado en la confianza y en un compromiso compartido con la salud, la protección y la seguridad de las personas".

La carrera, creada en 2015 por MetLife y patrocinada por la compañía aseguradora desde entonces, suma ahora a Toyota Seguros como copatrocinador, manteniendo la esencia que la convirtió en referencia en el mundo del atletismo y uniendo a dos marcas que comparten la apuesta por el deporte popular y las personas.

Desde su primera edición, Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, es el director deportivo de la carrera. Ha participado en todas sus ediciones y seguirá corriéndola en la edición de 2027, dentro de su preparación para disputar su último maratón en Berlín.

La carrera volverá a arrancar desde cerca de la Plaza de Castilla y terminará en el Puente del Rey, en Madrid Río, con una participación femenina cercana al 40 por ciento. "En el deporte, como en la vida, hay imprevistos, y afrontarlos con la tranquilidad de sentirse acompañado lo cambia todo. Cuidar de las personas forma parte de lo que somos, y en una carrera se entiende muy bien: se avanza kilómetro a kilómetro y todo cuesta menos cuando alguien va a tu lado. Sumar a Toyota Seguros a este proyecto nos permite llegar más lejos en nuestro propósito común: que cada persona pueda vivir con confianza y sentirse apoyada cuando más lo necesita", comentó Ricardo Sánchez Pato, director general de MetLife en Iberia.

Por su parte, la directora general de Toyota Seguros, Marisa Sáenz Cobeño, subrayó que detrás de cada dorsal "hay una historia, una ilusión y un motivo para seguir adelante". "En Toyota Seguros queremos estar al lado de esas personas, no solo cuando necesitan protección, sino también cuando se atreven a dar un paso más. Compartir con MetLife el patrocinio de la MetLife Toyota Seguros 15KM Madrid es llevar a las calles la confianza y el compromiso que nos unen. Porque esta carrera no va solo de cruzar una meta: va de disfrutar del camino, cuidar de nuestro bienestar y descubrir hasta dónde podemos llegar cuando nos sentimos acompañados", añadió.