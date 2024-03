Adel Mechaal busca el récord de España en el 10K de la Cursa Patrimoni de Ibiza

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Adel Mechaal aspira este sábado a romper el récord de España de 10 kilómetros en ruta durante la Cursa Patrimoni de Ibiza, a pesar de que el viento puede complicar sus planes, en el plato fuerte de una carrera con grandes estrellas.

Mechaal reconoció sus intenciones este viernes en la presentación de la cita en el Espai Cultural Can Ventosa, con la presencia de alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la regidora de deportes de la localidad, Ana Ferrer. Por otro lado, la prueba contará con Tariku Novales, Laura Luengo, Yago Rojo, Beatriz Álvarez, Reyes Estévez y Azucena Díaz, mucho nivel en la cita ibicenca.

"Este año, con el esfuerzo que ha hecho la organización para hacer que el circuito sea lo más rápido posible, lo mínimo que puedo hacer es darlo todo e intentar que Ibiza tenga un récord de España absoluto", dijo un Mechaal muy motivado en año olímpico.

En la línea de salida le acompañarán tres insignes atletas: Tariku Novales, Yago Rojo y Reyes Estévez. "Es una carrera a la que le tengo mucho cariño, al igual que a Ibiza. Estoy con muchísima ilusión y espero que una buena actuación me sirva como parte de mi preparación para los Juegos Olímpicos", dijo Novales.

"Hay un récord de España de mi categoría de edad que me ilusiona. Va a ser complicado, como todos los récords, pero a mí siempre me han gustado los retos. Mañana, si me encuentro bien, lo intentaré conseguir", confesó Reyes Estévez.

Además, la carrera femenina tiene también la emoción garantizada. Los 33:52 con los que Lidia Campo ganó el pasado año, y que son el récord de la prueba, parece que se quedarán muy cortos para conseguir la victoria en esta edición. El duelo en la cumbre estará entre Laura Luengo y Águeda Marqués, con el sueño de poderse acercar al tope nacional que tiene Paula Herrero desde el pasado año (31:23).