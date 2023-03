Adel Mechaal: "Mi objetivo es ganar medalla y darle caza a Ingebrigtsen"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Adel Mechaal tiene como objetivo principal en el Europeo en Pista Cubierta de Estambul que arrancó este jueves y donde debutará este sábado, "ganar medalla" en la prueba de 3.000 metros y "dar caza" al gran favorito, el noruego Jacob Ingebrigtsen, para lograr la "excelencia" en un campeonato al que acude con "una responsabilidad muy grande" por su tarea de enganchar a más gente a un atletismo nacional que "ha crecido muchísimo"

"Vestir la camiseta de la selección es un aliciente muy grande, tienes una responsabilidad muy grande, por las medallas y porque hay muchos niños viéndote. Es como la filosofía de Michael Jordan, que siempre daba el cien por cien, porque igual era la última vez que te vean. Quizá seas el culpable de que un niño quiera correr o apuntarse a una escuela de atletismo, ese es mi mayor aliciente para competir, ser ejemplo y motivar a la gente", afirmó Mechaal en una entrevista a Europa Press.

El atleta nacido en Marruecos lleva más de una década compitiendo para España, desde que debutara en una cita internacional en 2012. Estambul, ahora su "casa" por ser el país de su mujer Emine, atleta también y finalista en este Europeo en los 3.000, será su cuarta participación en un Europeo en Pista Cubierta, después de hacer un sexto puesto en Praga 2015, ganar el oro en Belgrado 2017 y colgarse el bronce en Torun 2021.

Ahora llega "en un gran estado de forma" al evento bajo techo y tiene claro que "el rival a batir es Jacob Ingebrigtsen". "Es superior quizás en 1.500, pero ha estado enfermo y no sabemos cómo estará. Estoy con muchas ganas de ganar una medalla y darle caza a Jacob, no será sencillo, pero lo voy a intentar", afirmó.

El noruego es el vigente campeón continental en pista cubierta en 1.500 y 3.000 metros, en un evento en el que también se hizo con el oro en los 3.000 en Glasgow 2019, cuando además conquistó la plata en el 'milqui'. Además, es campeón olímpico en dicha distancia y oro mundial en 5.000 metros, con un palmarés de 15 medallas con tan solo 22 años.

"Sería necio no decir que Jacob es uno de los atletas más grandes del atletismo mundial y actualmente es el mejor, a nivel europeo es el mejor de la historia. Ha estado con un virus, no ha dado la mejor impresión en Lievin (Francia), solo ha corrido medio segundo más rápido que yo en Birmingham y llegará cansado porque vendrá de correr el 1.500. Todo eso juega a mi favor, a echarle el guante", repitió convencido de sus opciones.

Así, para Mechaal, que viene de hacerse con el récord de España de 1.500 metros bajo techo en la última cita del World Athletics Indoor Tour en Birmingham con un 3:33.28, firma como "buena actuación" estar en el podio. "Es para lo que he trabajado los últimos cuatro meses, ganar una medalla siempre es importante", dijo.

"AHORA NOS MIRAN Y DICEN 'CUIDADO CON ESTE QUE ES ESPAÑOL'"

"No estar ahí no sería una decepción, pero significaría que no he podido plasmar todo el trabajo duro de los últimos meses en Sierra Nevada, con nieve, frío, lluvia. El podio sería un gran resultado y la excelencia, batir a Jacob", recalcó, con el noruego entre ceja y ceja.

A sus 32 años, es una de las figuras más importantes del atletismo español, con mucho peso gracias a su veteranía y experiencia en grandes eventos. Y sigue manteniendo la motivación, marcándose objetivos "año a año". "Al final, tengo la suerte de ser un atleta que no gana siempre, tampoco le tengo miedo a la derrota, por eso me apunto a todos los 'bombardeos'", bromeó, apelando también al "optimismo" y dejando a un lado el "miedo a que salga mal" el objetivo.

"Ganar una medalla es complicado, en el Europeo partiremos 24 atletas y solo volverán a casa con medalla tres de ellos. La parte más complicada es cuando ya has ganado una medalla y debes volver al siguiente campeonato a volver a ganarla. Esa presión psicológica es muy dura, yo hice cuarto en el Mundial de Londres (2017) y al siguiente (Doha, 2019) me quedé en primera ronda por un tropiezo a falta de 300 metros, y eso es devastador a nivel emocional", relató sobre la obsesión por el éxito.

Un empeño que puede terminar "quemando" a los atletas por la "gran sensación de fracaso", que "es muy difícil de gestionar". "Te genera mucha ansiedad, todo el mundo lo ve y te critica en redes sociales, y te afecta emocionalmente. Yo soy el primer interesado en ganar una medalla", explicó.

"El atletismo español ha crecido muchísimo, no paran de batirse récords de España. Además, en los últimos años el CSD ha dado mucho dinero a la RFEA, y no hay que olvidar que el hándicap de España es su economía. No somos Noruega ni Alemania, ellos han competido con un 'dopaje' económico y de instalaciones. Hasta hace poco no había ni pista pública en Madrid, por eso creo que la RFEA ha hecho un trabajo muy importante, con muchas pistas nuevas", destacó el fondista.

Mechaal resaltó el respeto en los rivales que ha generado los españoles en las grandes citas. "Ahora dicen: 'Cuidado con este que es español'. Jordi Llopart dijo en 1980 que ganaría una medalla y Javier Moracho me decía que le dijeron que los españoles solo iban a participar. Ahora ha cambiado la mentalidad, ahora no tienen mejor preparación que nosotros, podemos pelearles de tú a tú", celebró.

Finalmente, valoró las ausencias de Asier Martínez, Mohamed Katir, Mariano García o Maribel Pérez, entre otros. "La de Asier ha hecho mucho daño, porque ha sido de última hora. Las ausencias de Katir, Mariano García y Mario García Romo han hecho daño en el sentido de que habían generado mucha expectación e ilusión entre los aficionados. No son culpables, han tomado sus decisiones, pero los que vamos lo daremos todo para que no les echemos de menos", zanjó.