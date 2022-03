Adel Mechaal: "Mi objetivo en Madrid es eliminar a un etíope para el Mundial"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Adel Mechaal, campeón de España en 1.500 y 3.000 metros en el reciente campeonato celebrado en Orensa, señaló este martes que su objetivo en la final del World Indoor Tour, que se celebra en Madrid el 2 de marzo, es quedar por delante de Lamecha Girma y poder eliminar así a uno de los etíopes de cara al Mundial que se disputará del 18 al 20 de marzo en Belgrado.

"Mi objetivo es ganar a Lamecha Girma, no quiero que vayan cuatro representantes de Etiopía al Mundial. Tenemos que eliminar mañana a un etíope, son atletas que corren por debajo de 7:30, mañana empieza la pelea por esa medalla en Belgrado", afirmó Mechaal en la presentación de la final del World Indoor Tour en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid.

El atleta viene de proclamarse doble campeón de España en 1.500 y 3.000 metros en el evento celebrado en Orense. "Tenía muchísimas ganas de hacer el doblete, estoy feliz de volver. No me esperaba estar en este estado de forma. Después de los Juegos tomé unas pequeñas vacaciones y esto es la continuidad del estado de forma de Tokio. He mantenido un gran nivel, son los frutos que recojo tras toda la temporada", expresó.

Sobre su duelo con Mohamed Katir en 3.000, Mechaal insistió en que tiene "un objetivo muy importante", en relación a su particular batalla con los etíopes. "Yo ya le he contado mi estrategia (a Katir), a ver si me hace caso. Mañana tengo un objetivo muy importante y es eliminar a uno de los etíopes. Si Katir me gana y gano a Girma habré cumplido", afirmó dejando ver que apostará por una carrera táctica.

"Quiero regalar una buena carrera y generar ilusión, a todos nos gusta ver a un español luchando por las medallas y ese es mi objetivo", recalcó.

Finalmente, Mechaal celebró la gran competitividad que existe ahora dentro del atletismo español. "Tener un rival en casa siempre hace que des un poquito más en cada competición. Llevo casi 10 años en la élite y he enganchado la época de Higuero, Casado, pero sobrevivo como un dinosaurio. Estoy feliz de seguir dándoles caña, que tengan una persona a la que tengan que ganar. Querer ganarme puede ser un motivo de motivación para ellos. Es muy positivo", concluyó.