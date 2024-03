Adi Iglesias: "El objetivo principal en París es ir a por el oro en los 100 m"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Adiaratou Iglesias tiene claro que su "objetivo principal" en los Juegos Paralímpicos de París de este verano es ir a por la medalla de oro en los 100 metros, distancia que conquistó en Tokyo 2020, y, aunque todavía no ha competido desde hace muchos meses, se ve "entrenando bien" para llegar lista a una cita a la que también tiene un "cambio muy importante" a nivel personal como es el de ya tener "más experiencia".

"Me encuentro bastante bien entrenando, acumulando ahí muchos entrenamientos. Llevo sin competir desde el Mundial de julio y de momento sólo tengo las sensaciones de estar entrenando bien", señaló Adiaratou Iglesias a Europa Press durante el 'Día de Medios' celebrado por el Comité Paralímpico Español (CPE).

La gallega se encuentra "bien" a la espera de "ahora en abril" empezar a "competir". "Vamos a ir viendo cómo nos encontramos porque hemos hecho bien las cosas desde septiembre hasta ahora, entonces ahora es ir viendo un poco cómo nos encontramos", explicó.

La doble medallista en Tokyo 2020, oro en los 100 m y plata en los 400 m de la clase T13, admite que el haber tenido un ciclo más corto de tres años "ha cambiado la preparación de todo el mundo". "Estábamos acostumbrados a cada cuatro años unos Juegos y al final creo que el esquema se lo ha cambiado a todo el mundo, pero en mi caso no veo ninguna diferencia porque todos los años seguimos aquí entrenando", apuntó.

"Hay años en los que tienes unos objetivos, digamos, más grandes que otros porque si no tienes Europeo, tienes Mundial o si no, Juegos. Estos años hemos tenido un poco de todo y al final lo único que cambió es que fueron tres años en vez de cuatro, pero al final hemos estado aquí entrenando años tras año y yo me siento bien igualmente y creo que se pueden hacer las cosas de igual manera", añadió al respecto.

La velocista se muestra "ilusionada" porque los Juegos sean en París que puedan ir a "familiares" y su "madre" a verla, en comparación con hace tres años en Tokio. "La verdad que va a ser otra cosa y esperemos que no haya ninguna medida que nos restrinja, que no nos podamos ni cambiar los pines o las camisetas", deseó.

"Para mí es una experiencia que cualquier deportista quiere vivir y es a lo más alto que se puede llegar. El hecho de que vayan tus padres y tus familiares a verte también es un apoyo muy importante y que haya público también motiva. Te puede poner un poco nervioso o nerviosa, pero es la parte más bonita y esperemos que en París sea así y que nos llevemos a una experiencia más que añadir", remarcó Iglesias.

La gallega recordó que es "una chica de 100 y 200", pero que el programa paralímpico "elimina" el 200, donde es la actual campeona del mundo. "Pasó en Tokio y va a pasar ahora este año. En Los Ángeles no lo sé y ojalá que no pase, que lo cambien ya. Mi objetivo, si fuera 100 y 200, sería mucho mejor porque soy una chica de velocidad pura y dura, no de 400, pero este año voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda también", advirtió.

Y es que la española debe compaginar dos pruebas "muy distintas" y cuya preparación es "diferente y complicada de compaginar". "Si lo pudimos hacer para Tokio, pues también intentar prepararlo ahora para París, e intentar hacerlo lo mejor que podamos", remarcó la subcampeona del mundo del hectómetro.

En este sentido, desde que compitió en Tokio, ha "cambiado de entrenador" y no sabe muy bien "cómo" será la preparación de un 400 que en la capital japonesa le costó los metros finales. "Cada entrenador es un mundo y la estrategia será diferente, pero también soy una persona ya más adulta, tengo más experiencia y es un cambio muy importante", puntualizó.

"LOS NERVIOS NO SERÁN TAN PARECIDOS PORQUE HAY UNA EXPERIENCIA DETRÁS"

Además, desde Tokio no ha vuelto a correr esa distancia. "Son tres años sin haber hecho una prueba así que, de momento, no tengo ninguna expectativa, pero porque no hay ninguna orientación. De momento, los entrenamientos lo que me van mostrando es que me estoy encontrando bien y en forma, pero no sabemos cómo va a salir el 400. Lo que sí que tenemos como objetivo principal es ir a por la medalla de oro en los 100 que es realmente mi prueba", aseguró.

Sobre si se pone nerviosa antes de una gran competición, tiene claro que "los nervios siempre los hay" y que "cuando uno no se pone nervioso, es que hay algo ahí que no está bien". "A final, los nervios siempre están ahí un poco, uno los controla más o menos, pero sí que siempre lo hay", confesó.

Y en Tokio, en sus primeros Juegos, "aparte" de estos nervios, estaba que era "inexperta". "Este año en París serán mis segundos Juegos y ya esos nervios no serán tan parecidos a los de antes porque hay una experiencia detrás. Los nervios van a estar ahí, pero tienen que ser nuestros amigos y acompañarnos siempre, y luego uno saber controlarlos", recalcó Iglesias a la que no le da tiempo a "pensar en nada" cuando corre los 100. "Es salir y llegar, es correr como si fuéramos 'Flash'", sentenció con una sonrisa.