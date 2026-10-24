Alberto González conquista la victoria en la Copa del Mundo de Tongyeong

Archivo - Alberto González - Tiziano Ballabio/IPA Sport / Zuma Press / Europa P

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El triatleta español Alberto González ha logrado este sábado la victoria en la prueba de la Copa del Mundo de triatlón celebrada en Tongyeong (Corea del Sur), un éxito que se une al logrado en la misma competición en Hong Kong (China) en marzo de 2024.

El malagueño, de 28 años y que fue tercero la semana pasada en la Copa del Mundo de Pekín, cruzó la línea de meta con siete segundos de ventaja sobre el suizo Max Studer, ganador de la prueba en la capital china, mientras que el estadounidense Keller Norland completó el podio del día. El también español David Castro terminó cuarto a 23 segundos de su compatriota.

"He ido a tope desde el principio, no he tenido miedo. Nada más bajarme de la bicicleta, me he puesto las zapatillas y he tirado hacia adelante sin mirar atrás, y parece que la estrategia ha funcionado. Estoy muy feliz por haber conseguido la victoria hoy", confesó González tras la prueba.

En una carrera marcada por la lluvia, González se situó en un grupo de nueve triatletas, liderado por el húngaro Márk Dévay, primero en salir del agua, que comandó la prueba en el tramo ciclista, con el grupo perseguidor a unos 20 segundos de distancia.

Junto al andaluz se encontraban otros triatletas habituales en las escapadas, como los estadounidenses Chase McQueen y Seth Rider y el francés Jules Rethoret, o Ben Dijkstra, que ha pasado de competir con Gran Bretaña a hacerlo con Países Bajos.

González fue el primero en realizar la transición a los cinco kilómetros de la carrera a pie, dejando atrás al grupo perseguidor, encabezado por Studer, y atacó durante la primera de las dos vueltas. Aunque el helvético protagonizó una gran remontada, no pudo llegar a la altura del español, que cruzó la meta siete segundos por delante.

Por su parte, la china Xinyu Lin logró su segunda victoria en la Copa del Mundo en medio de la intensa lluvia y encabezó un podio en el que le acompañaron su compatriota Anqi Huang y la francesa Mathilde Gautier.