El 'Alegre' de Andrés Soriano, campeón de la clase IRC I en la Copa del Rey

El 'Alegre' de Andrés Soriano se ha convertido este viernes en el único barco en asegurar el triunfo matemático en la clase IRC I de la 39º edición de la Copa del Rey MAPFRE, que se está celebrando en aguas de Palma, mientras que el resto de las ocho clases siguen sin dueño definitivo tras la quinta jornada de competición.

A falta del único asalto programado para este sábado, sólo la clase IRC I resolvió el título merced a la superioridad del Alegre de Andrés Soriano. El infalible TP52 británico volvió a imponerse en las dos mangas disputadas, lo que le permite colocarse fuera de distancia de tiro de su inmediato perseguidor, el Freccia Rossa de Vadim Yakimenko (3+4), de cara al último baile.

En clase ClubSwan 50, el Earlybird de Hendrik Brandis, que salía al agua en una ajustada primera posición provisional, anotó dos segundos y afronta la final con tres puntos de ventaja sobre el Hatari de Marcus Brennecke. La emoción es máxima a falta de una única manga, especialmente en una flota tan numerosa (16 barcos) y en la que cinco equipos ya han sumado victorias parciales esta semana.

Además, la clase ClubSwan 42 continúa liderando el campeón 2019. El Natalia de George Brailoiu resolvió la jornada con un primero y un segundo, y cuenta con seis puntos de ventaja sobre el Pez de Abril de José María Meseguer (6+1), mientras que en ClubSwan 36, el G Spot todavía sigue al frente pero ha cedido parte de su colchón al completar la jornada más discreta de la semana.

Por otro lado, nueva jornada perfecta para el Hydra en clase BMW ORC 1. El DK46 de Óscar Chaves, patroneado por Fernando León, aprovechó los dos cartuchos disponibles para sumar otros dos primeros y ampliar su ventaja al frente de la provisional, que ahora lidera por seis puntos frente al From Now On de Fernando Chain (4+2). El Aifos 500 de la Armada Española, de nuevo patroneado por el Rey Felipe VI, sumó un sexto y un cuarto, y afronta la final desde la cuarta posición.

En BMW ORC 2, el Teatro Soho Caixabank continúa acumulando primeros. El Swan 42 de Javier Banderas lleva ocho victorias parciales de diez posibles y afronta la final con seis puntos de margen sobre el M8 de los hermanos Frances, el barco que le siguió en las dos mangas del día. Pese a su fiabilidad, el líder es consciente de que en una flota de 13 barcos, y en una clasificación sin descartes, cualquier error le puede costar el campeonato.

En BMW ORC 3, el Sinergia 40 El Carmen Elite Sails supo jugar sus cartas para ampliar su renta al frente de la provisional. Al barco de José Coello le bastó un segundo y un quinto para escaparse a cinco puntos de su inmediato perseguidor, el Laplaza Assessors patroneado por Carlos Rodríguez; mientras que en Mallorca Sotheby's Women's Cup, el Dorsia Covirán sumó un segundo y un quinto y recupera el liderato cedido ayer.

Por último, en Herbalife Nutrition J70 continúa al frente el Let it Be de Marcelo Baltzer (4+2), aunque sólo tres puntos por delante del Jeniale Eurosystem de Massimo Rama (3+3) y cuatro del Patakín de Luis Alberto Solana (1+5). Este sábado se cierra la Copa del Rey en una jornada que comenzará en el Real Club Náutico de Palma con el homenaje al regatista de la escuela de vela del club, Juan Cardona, por su medalla de bronce de clase Finn en los Juegos Olímpicos de Tokio.