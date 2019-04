Alejandro Blanco: "¿Algo que afecta a 22 millones no es prioridad para un Gobierno?"

Publicado 11/04/2019 14:11:17 CET

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, recalcó que "ya" no cree en un hipotético Ministerio de Deportes sino más "en la voluntad de hacer algo" con el deporte, un tema que debería ser "prioridad" para cualquier Gobierno porque "afecta a 22 millones de personas", mientras que también mostró su ilusión por la futura Universidad del Deporte, en Alcorcón y Málaga.

"Ya no creo en ministerios, creo en la voluntad de hacer algo y me da igual que sea con una secretaria de Estado, un ministro, que dependa de un ministerio o del propio presidente del Gobierno", expresó Blanco en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Liberbank.

El dirigente pidió "creer de verdad en el deporte". "Que no sólo sean palabras. ¿Algo que afecta a 22 millones de personas no es una prioridad para un Gobierno? ¿Porque está callado y nunca habla? No somos capaces de valorar lo que tenemos, llevémoslo a la política", demandó.

"Tengo varios sueños como presidente del COE. La Universidad del Deporte, traer unos Juegos, pero si me tuviese que quedar con uno es que de verdad el deporte fuese política de Estado", añadió el mandatario, en consonancia con las palabras del pasado lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración de la Oficina de Atención al Deportista (OAD).

Entre esos futuros proyectos, reconoció que el proyecto de dicha universidad, en colaboración con la Universidad Católica de Murcia (UCAM) es su "debilidad". "No podemos contemplar todo lo que queremos para el deporte sin nuestra propia universidad. Este año no pudo ser por problemas burocráticos, por ser 'benévolo', pero espero tenerla el año próximo en Madrid y Málaga", indicó.

"Va a ser una ayuda más directa para que los deportistas puedan estudiar y también para esa obsesión que tenemos de crear puestos de trabajo para ellos. Es el proyecto más importante en el que me he metido", recalcó el orensano.

Como se recordará, el pasado diciembre tanto él como el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, firmaron un protocolo con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para la cesión de unos terrenos en los que se construiría el centro, en el que se impartirían once titulaciones y contaría con 4.000 alumnos en su sexto año. Dicha cesión ha quedado paralizada por discrepancias entre los partidos políticos.

Blanco subrayó que "todo el mundo" conoce su "preocupación por los deportistas". "Hay que ayudarles cuando tienen problemas", admitió, puntualizando que "más del 50 por ciento de los deportistas que van a los Juegos tienen titulación universitario o un Máster". "Pero muchos no tienen nada y ahí es donde debemos estar", remarcó.

También alabó al Programa Podium que lidera Telefónica, que aporta 1,4 millones anuales y del que han salido campeones olímpicos como Marcus Cooper. "Vimos que el ADO va al alto nivel y que había una segunda categoría de deportistas menores de 23 años que tenían posibilidades, pero que no podían estar en el ADO. Empezamos con 80 deportistas y hoy son 88, 80 de verano y 8 de invierno, y su beca es la mitad para la formación y otra para las actividades deportivas que estén reguladas por sus propias federaciones. 22 fueron a Rio 2016 y uno de ellos, Marcus Cooper, ganó un oro. Es un programa pionero y nos permitirá llevar más de 40 a Tokio", celebró.

Igualmente, anunció que va a firmar un convenio con las Fuerzas Armadas, que ya está redactado, para que cuando haya deportistas de elite no tengan problemas en los periodos de competir o en los entrenamientos. "Queremos una unidad especial de deportistas de elite", sentenció el presidente del COE.