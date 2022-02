Alex Pella y Romain Pilliard superan el Cabo de Hornos y llegan al Pacífico

El español Alex Pella y el francés Romain Pilliard, a bordo del trimarán 'Use It Again!', superan el Cabo de Hornos y llegan al Pacífico

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La embarcación oceánica trimarán 'Use It Again!', del equipo formado por el navegante español Alex Pella y el francés Romain Pilliard, ha superado esta madrugada el Cabo de Hornos y ha alcanzado el océano Pacífico en su aventura de intentar batir el récord de la vuelta al mundo a vela hacia el Oeste, y mantiene más de 500 millas sobre la plusmarca anterior.

Después de horas de duras condiciones, la pareja hispano-francesa encontró una ventana meteorológica propicia para salir del abrigo de Tierra del Fuego y afrontar el paso del estrecho de Le Maire. Es la primera vez que un trimarán consigue pasar el Cabo de Hornos hacia el Oeste.

"Las condiciones no son las mejores, avanzamos ciñendo con entre 25 y 40 nudos de viento, con mucho mar y evidentemente una corriente muy fuerte en el paso de Le Maire. Tuvimos bastantes problemas para poder pasar la punta, pero al final lo hemos conseguido. Lo que aún no sabemos, es si tendremos que volver a abrigarnos en algún recodo en la costa chilena o podremos remontar del tirón hasta encontrar vientos más portantes en el norte", indicó Pella.

El barcelonés reconoció también que empiezan a acusar el cansancio acumulado. "La bajada del Atlántico hasta aquí ha sido dura, y hemos tenido que hacer muchas reparaciones a bordo. El barco empieza a estar fatigado, son condiciones duras para él, ya que vamos pegando contra las olas constantemente", explicó.

"Vamos con muchísimo cuidado con el material, pero eso no impide que estemos teniendo alguna avería. Seguimos muy motivados e ilusionados con el récord, aún así son momentos difíciles. Ya lo sabíamos, puesto que es probablemente el punto más crítico y complejo de toda la circunnavegación. Tenemos que saber gestionarlo lo mejor posible", continuó.

El 'Use It Again!' lleva más de 8.000 millas recorridas y le quedan por recorrer más de 15.000. El equipo continúa manteniendo más de 500 millas de ventaja con respecto al récord anterior, que fue establecido en 2004 en 122 días, 14 horas y 3 minutos por el navegante francés Jean Luc Van Den Heede a bordo del 'Adrien', un monocasco de aluminio de 26 metros de eslora.

El trimarán 'Use It Again!', precursor de la clase Ultim, fue construido en 2003 para la regatista británica Ellen MacArthur, con el consiguió el récord de la circunnavegación en solitario (hacia el Este) en 2005. Considerado obsoleto en 2011, fue abandonado en la Bretaña francesa y en 2016 fue rebautizado y reconstruido siguiendo los principios de la economía circular: reduce, reutiliza, recicla.