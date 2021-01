Alex Txikon regresa al campo base del Manaslu "por respeto" a Sergi Mingote

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alpinista español Alex Txikon decidió regresar con el resto de su expedición al campo base del Manaslu en señal de "respeto" a su compañero Sergi Mingote, fallecido el pasado sábado mientras bajaba del primer campamento de altura al campo base del K2.

Según indicaron este miércoles desde el departamento de prensa del vasco, este se encontraba en ese mismo instante tratando de avanzar

desde el C1 (5.800 metros sobre el nivel del mar) hacia el C2 (la idea es situarlo sobre los 6.500 metros), pero la trágica noticia cambió los planes por completo y Txikon decidió paralizar el trabajo automáticamente, darse media vuelta y bajar al campo base del Manaslu.

"Fue Simone Moro quien me trasladó la noticia desde el campamento base por radio. Me dijo que iba a movilizar todos los medios a su alcance para tratar de ayudarle, pero que la situación era muy complicada. Me quedé helado. Ordené que todos bajáramos para el CB por respeto", apuntó el alpinista español.

El vizcaíno recordó que aquellos que se dedican al alpinismo saben que están expuestos "a muchos riesgos". "Pero nunca se está preparado para recibir estos golpes. Tan solo ponerme en la piel de Tamara Lunger (que se encuentra en el CB del K2) o en la de la familia de Mingote se me pone la piel de gallina. Espero que encuentren consuelo en estos difíciles momentos", confesó.

Esa fatal noticia coincidió con la del logro obtenido por una expedición nepalí de hacer cima en el K2 por primera vez en invierno. "Fue un día de sensaciones contradictorias, una jornada agridulce. Por un lado, un compañero y amigo había fallecido en la montaña y, por otro, una expedición nepalí había conseguido un hito histórico", comentó.

"Me alegré muchísimo por ellos y es una gran noticia para Nepal. Durante años han sido ellos los que nos han ayudado a conseguir nuestros sueños y, en esta ocasión, han sido ellos los protagonistas de su propia historia. Esto es una noticia muy importante para su pueblo. ¡Zorionak! (¡Felicidades!)", añadió.

Por otro lado, los últimos días han estado marcados por el mal tiempo provocado por una borrasca que ha traído viento, algo de nieve a la zona y una importante bajada de temperatura, lo que ha motivado que la expedición de Alex Txikon se haya tomado unos días de descanso para tratar de avanzar cuestiones en el campamento base del Manaslu.

Según las previsiones, el tiempo mejorará a partir de este jueves por lo que las labores de equipamiento de la vía de ascensión continuarán.

Hasta la fecha, Alex Txikon y su equipo han equipado el primer campamento de altura y han subido escaleras y cerca de 2.000 metros de cuerda, además de otros materiales, hasta aproximadamente los 6.200 metros de altura.

Más allá de retrasar los trabajos un par de días, los planes no se han visto apenas alterados ya que el grupo tiene ahora más tiempo para descansar y continuar aclimatándose, recordaron desde el departamento de prensa de la expedición. Ahora, el jueves o el viernes tratarán de seguir

ganando altura, siempre que el tiempo lo permita.

"Han sido unos días complicados, pero hemos aprovechado para aclimatarnos mejor a la altura. La verdad es que los primeros días aceleramos mucho el paso porque hemos tenido buen tiempo y había que aprovecharlo. Los inviernos en el Himalaya son realmente duros y nunca sabes si vas a tener suerte o no. Hemos avanzado mucho y estos días nos han venido bien para descansar y reponer fuerzas porque lo que tenemos por delante será realmente duro y complicado. Estamos con muchísimas ganas y preparados", sentenció Alex Txikon.