Alimentación y obesidad infantil, protagonistas este jueves en las WITL Talks by DKV

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alimentación y el problema de la obesidad infantil serán los protagonistas este jueves de una nueva edición de las WITL Talks by DKV, las charlas online motivacionales impulsadas por la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?', liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó.

Las causas, las consecuencias y las posibles soluciones de este problema y concienciar sobre la importancia de frenar la obesidad infantil serán analizadas en la conferencia (20:00 horas) por streaming y en la que participarán Lara Roguez, 'Chef del Año 2020'; Miguel González, que pasó de pesar 167 kilos a acabar el Ultraman de Gales; el profesor de educación física David Blanco; y la terapeuta Débora Torrente, fundadora del proyecto UNODEOCHO.

La participación es gratuita, pero para poder conectarse en streaming a estas WITL Talks by DKV es necesario registrarse previamente en la web www.witl.es/talk.