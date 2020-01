Alonso: "En cuanto ha ritmo ha sido mi mejor etapa en raid"

Publicado 09/01/2020 17:49:13 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Toyota) celebró su buen rendimiento en la quinta etapa del Rally Dakar y aseguró que había sido "la mejor en cuanto a ritmo" en su experiencia en la competición en raids y que podía haber quedado mejor clasificado sin "los problemas del principio".

"En cuanto a ritmo seguramente ha sido la mejor etapa que he hecho tanto en Marruecos, el rally de Arabia Saudí y aquí. Podíamos haber hecho cuartos sin los problemas del principio", indicó Alonso a los medios tras su llegada a meta.

El ovetense lamentó haber sufrido "dos pinchazos desafortunados en momentos equivocados", que le hicieron retrasarse hasta que entraron en la zona arenosa de la jornada. "Estábamos a ocho minutos de los líderes y a partir de ahí tuvimos un ritmo bueno y podíamos haber hecho un pelín más de posición", apuntó.

El asturiano remarcó que pasó un "día de muchos baches y saltos a bastante velocidad" y que todo había sido "duro para el coche y también en lo físico". "A partir del kilómetro 200 hemos recuperado tiempo a todo el mundo menos a Carlos (Sainz), Nasser (Al-Attiyah) y Stéphane (Peterhansel)", celebró.

De todos modos, su séptima posición "es buena" para la salida de este viernes, donde aparecerán las dunas y la arena. "Salir detrás en arena no es malo, hay mucha huella y mucha ventaja", afirmó. "En esta etapas no me encontraba tan cómodo como en arena y de cara a lo que queda seguro que sea una buena noticia", añadió.

Y es que Alonso, "desde casi el primer día y el primer test", ha sido "muy cuidadosa" en zonas más rocosas "para no pinchar". "No era miedo, pero era muy incómodo, mientras que en las dunas vas saltando y moviéndote de lado a lado, y Marc (Coma) también tiene experiencia en dunas superior al resto y me orienta muy bien", reconoció.

Además, descartó que pudiese optar a la victoria en su estreno en el raid. "Sin el problema del segundo día estaría a 45 minutos y tampoco estaría pensando en ninguna general", confesó. "Ahora te deja la ilusión de hacer etapas individuales de buena manera y con ganas de que salga un día todo redondo y les pase algo a los de delante para poder ganar esas posiciones gratis", declaró el bicampeón del mundo de F-1.

"Para mí es una alegría sentirme competitivo contra especialistas de la disciplina, que era uno de los retos. La mejora ha sido espectacular de confianza y de ganas desde agosto y gracias a la ayuda de Giniel (De Villiers), Nasser y, sobre todo de Marc, que han hecho que pudiese comprimir en siete meses lo que me hubiese llevado de 15 a 20 años a mí solo", subrayó el español.

Finalmente, el ovetense dejó claro que a nivel competitivo su "objetivo para ganar algo importante" siguen siendo "las 500 Millas de Indianápolis". "Por eso voy a intentar estar con el mejor equipo posible y con la mejores condiciones posibles. Ojalá que se pueda cerrar algo pronto y poder comunicarlo", sentenció.