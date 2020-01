Alonso: "La etapa maratón será un desafío grande y otra nueva aventura"

Publicado 14/01/2020 17:50:50 CET

El piloto español Fernando Alonso (Toyota) se mostró satisfecho de haber vivido otro "buen día" en el Rally Dakar y celebró haber acabado noveno, "una muy buena posición" para iniciar la etapa maratón que le supondrá "un desafío grande y otra nueva aventura" donde deberá además "mantener un alto nivel de concentración" por el cansancio.

"Ha sido un buen día y con otra nueva experiencia ya que hemos abierto pista porque Serradori iba muy lento y le hemos pasado pronto. Hemos ido 300 kms siendo los primeros, así que estoy contento porque también hemos acabado en una muy buena posición para este miércoles que hay dunas", recalcó Alonso a los medios tras la jornada.

El ovetense, que vivió "otro día de pinchazos", reconoció que es más el copiloto el que tiene "extra de tensión" cuando toca abrir pista. "Pero Marc (Coma) ha estado otra vez genial y no íbamos por ningún sitio con dudas, y el coche también", explicó, apuntando que finalmente "no fue tanta penalización" a la hora de terminar de nuevo entre los diez mejores.

Alonso está yendo "un poco más cómodo" en esta segunda semana, pero sabe que ahora vienen días claves. "El miércoles entramos en la etapa maratón y nos quedan dos días bastante duros y que serán decisivos", advirtió.

"La etapa maratón será otra nueva aventura en este Dakar. Tendremos que cruzar los dedos para que todo salga bien y sean dos días limpios de problemas mecánicos y de errores. Es un desafío grande, pero estamos listos", añadió el ovetense, que intentará trabajar con Coma "en las cosas básicas del coche o las que con más asiduidad se puedan romper" para afrontar estos dos días.

El bicampeón mundial de Fórmula 1 avisó de que los participantes se van a topar con "dunas muy difíciles con muchísimas sorpresas". "No sé como es la etapa porque no nos han dado el 'roadbook' y sólo tenemos las indicaciones que nos den en el 'briefing', pero siempre ayuda si sales retrasado", consideró.

"La novena es una posición ideal y todo el mundo la querría, pero no voy a pensar que mañana va a ser mi gran día. Si son las dunas del test de Abu Dabi va a haber sorpresas porque va a ser más duro, yo me quedé atascado tres o cuatro veces y rompí dos veces la suspensión delantera, mientras que las que hemos pasado hasta ahora me han resultado fáciles", subrayó el asturiano, que prevé "etapas complicadas para todos". "Dormiremos poco, estaremos cansados y el error puede llegar, hay que mantener un nivel alto de concentración", puntualizó.

Finalmente, pese a instalarse en el 'Top 10' de la general, sigue tranquilo y sin presionarse. "Estoy contento, pero no tengo ningún objetivo marcado en cuanto a posición. En las carreras de coches o ganas o pierdes y no cambia mucho ser sexto, así que no me obsesiona, pero creo que merecíamos estar en el 'Top 10', ojalá no lo perdamos", deseó.