Álvaro de Arriba: "Me encuentro muy fuerte y lo he demostrado en la última vuelta"

Publicado 02/03/2018 20:49:48 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Álvaro de Arriba se mostró "muy contento" tras conseguir el billete para la final de los 800 metros en el Mundial de atletismo y recordó que está "muy fuerte", algo que ha demostrado "en la última vuelta" de la primera semifinal.

"Estoy muy contento, me he encontrado bien dentro de lo que cabe. Ya contaré cuando pase el Mundial, pero he estado algunos días con algún que otro problemilla", dijo en relación a un resfriado que le ha fastidiado los últimos días. "Voy controlando los ibuprofenos y de momento aguanto", añadió tras su victoria este viernes.

De Arriba, que fue último toda la prueba, remontó en la vuelta final. "Estaba viendo los ritmos de paso, sabía que iban rapidísimo y que estaba en la cola, pero que iban a pinchar. Me encuentro muy fuerte y lo he demostrado en la última vuelta", destacó en declaraciones a Teledeporte.

"La verdad es que me esperaba una carrera rápida, pero no tanto. Ha sido rapidísima, ahora quiero pensar ya en mañana. Ahora veré cómo me planteo y cómo lo hago. Quiero descansar porque el frío de Birmingham me ha sentado un poco mal", finalizó.