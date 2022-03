Ana Peleteiro: "Llego al Mundial con un poco de inseguridad, pero confío en que saldrá el trabajo allí"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro llega al Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Belgrado "con un poco de inseguridad", pero confiada en que en el Stark Arena "saldrá el trabajo" y podrá estar en la pelea por unas medallas para las que cree que habrá que saltar "más de 14.60 metros".

"Voy a Belgrado un poco a ver lo que pasa. Llego con un poquito de inseguridad, pero he entrenado bien y cuando el trabajo está ahí más tarde o más temprano acaba saliendo, y confío en que saldrá allí", expresó Peleteiro a los medios tras el acto de despedida de este martes de la selección que competirá en la capital serbia a partir de este viernes.

La gallega cree que sus mejores saltos "acabarán saliendo" y que "las piezas acabarán encajando" pese a que la semana pasada en la reunión de París "las marcas no fueron muy buenas", lo que achacó a la "pista" y a ella misma. "Estaba un poco cansada, no me entraba mi carrera de impulso y tuve que modificarla allí. Tampoco estaba mi entrenador y la pista era muy complicada, con mucho resalte, y no estamos acostumbrados a eso. Me quedo con que la técnica estaba bien y que hay que encajarlo todo", subrayó.

"Mentalmente estoy muy bien, estoy muy feliz y eso es esencial para que las cosas funcionen. Todo está yendo muy bien en los entrenamientos, hay muy buen ambiente y eso también me ayuda cada día a descansar y poder decir que estoy tranquila. No llego al Mundial con mi mejor marca, pero estoy con salud, cosa que no suele pasar, porque siempre tengo alguna molestia en pista cubierta", añadió la medallista de bronce en Tokyo 2020.

De todos modos, dejó claro que tampoco para ella "la medalla de oro es lo más importante". "Lo más importante es disfrutar, que la gente disfrute y dejar unos valores en la gente que te ve. Yo nunca he ganado un oro en un Mundial o unos Juegos, pero la gente ve en mí un referente y me quedo con eso", indicó.

"Las medallas, los récords, son la pera y ojalá pueda decir que tengo ocho oros mundiales, pero no creo que lo consiga. Posiblemente, cuando me retire, la gente se acuerde de Ana Peleteiro como un referente en este mundo y eso es lo que más me llena. La vida no se acaba con el atletismo", advirtió Peleteiro.

La atleta española, bronce en el último Mundial 'indoor' en 2018 y oro continental en 2019, reconoció que esta cita "después de los Juegos suele ser más accesible", pero admite que "este año habrá que saltar más de 14.60 para tener medalla". "Es un campeonato para aquellas atletas que no tienen medallas internacionales, de un país pequeño y a las que con una medalla empiezan a prestarles atención. Es un campeonato en el que todo el mundo tiene acceso a las medallas y todas las queremos. Hay que estar preparada para todo", recalcó.

Además, en el verano, habrá Campeonato de Europa, al que quiere ir más ambiciosa. "Soy medallista olímpica y ya no puedo decir que quiero estar en la final, quiero las medallas. El Europeo es una oportunidad para ganar el oro y decir que tengo una medalla en cada campeonato", apuntó.

"Podría ser superhumilde y decir que sólo compito por diversión, pero obviamente sé lo que hay y soy medallista olímpica, así que de aquí para arriba. El objetivo ahora es ser medallista en Belgrado y seré feliz con el color que sea. Estoy cerca de los 15 metros y si la salud y la cabeza acompañan más tarde o más temprano saldrá ese salto", agregó la de Ribeira.

"ANTES ME AISLABA MUCHÍSIMO"

Por otro lado, aludió a que ahora se presiona menos. "Antes me aislaba muchísimo antes de un torneo, pero ahora me importa tan poco lo que digan los demás que hago lo que me apetezca en cada momento. Si me apetece grabar un 'tik tok' bailando lo grabaré, si me apetece hablar cuatro horas con mis padres lo haré. Tienes que escuchar a tu cuerpo porque nunca es lo mismo, yo me dejo llevar", confesó.

Finalmente, la gallega fue preguntada por la guerra en Ucrania. "Jamás ha sido algo que ayude a solucionar un problema, es la última solución a la que se debería llegar, pero la hay en Siria, en Israel, en África, pero como no las tenemos tan cerca y no sentimos ese miedo, pues se nos olvida. Hay otras guerras a las que no se le da visibilidad", lamentó.

"Las imágenes que se ven desde Ucrania me hacen perder la esperanza en la Humanidad. Gracias a Dios aquí aún no ha llegado, pero me da mucha pena. Empatizo mucho con los deportistas ucranianos y espero que se solucione, pero también todas las demás", sentenció.