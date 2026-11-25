Archivo - La atleta Ana Peleteiro durante la 12ª edición del Día de la Educación Financiera, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Esta edición se celebra bajo el lema ‘Ahorra. Invierte. Avanza’.- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro ha admitido este miércoles ir "por delante" de lo que ella y su 'staff' técnico consideraban "que iba a ser posible y factible" para su recuperación tras ser madre por segunda vez hace pocos meses, con la vista puesta ya en un 2027 que le traerá, entre otras citas, el Campeonato de Europa en pista cubierta de Valencia.

Durante la VII edición de los Premios Iberdrola Supera, Peleteiro dijo sentirse "muy bien" con su proceso. "El año pasado vine embarazada y hoy vengo ya después de dar a luz y en forma, que se dice pronto. Pues con muchas ganas, voy por delante de lo que considerábamos que iba a ser posible y factible", declaró a los periodistas presentes.

"Entrenando bien, estoy ya en lo normal para lo que llevamos de temporada y muy agradecida con mi cuerpo, sobre todo de que me haya respetado tanto y de poder ya estar en tan buena forma teniendo en cuenta de donde vengo. O sea, que es muy contenta", reiteró la triplista gallega.

"El tema de 'timings'... Sobre todo el atletismo es un deporte individual; no solo es cómo tú llegas o cómo tú te encuentras, hay muchos factores. Obviamente es mi objetivo. Quiero estar en Valencia, estoy todos los días que me levanto con eso en la cabeza, es mi primer objetivo, pero voy a ser justa con mi cuerpo y también voy a ser sincera", apuntó.

"Ahora mismo estoy muy bien, veremos cuando llegue febrero si sigo con la misma progresión. Confío mucho en mi entrenador y confío en mí misma, con lo cual creo que es posible. Pero lo iréis viendo poco a poco y, tranquilos, que no os voy a engañar ni mucho menos", agregó Peleteiro.

"No me da vértigo porque al fin y al cabo es algo que ya he hecho una vez. Conozco el camino, conozco lo que es volver a competir y no encontrarte bien, verte fuera de ritmo", valoró sobre qué espera ella para cuando regrese oficialmente a las pistas en citas de alta magnitud.

"Sé que lo que voy a encontrar en la primera competición probablemente me lleve a enfadarme conmigo misma, pero sé que es un proceso, hay que respetarlo y hay que ser justo con uno mismo. Es saber esperar también que el cuerpo esté listo", reflexionó la especialista en triple salto.

Luego habló de la gala. "Los patrocinadores, empresas que te apoyan y que están a tu lado, cuando hay victorias y cuando hay éxitos llegan fácil y es muy simple sumarte a eso. Pero cuando estás desde el inicio o en un mal momento es cuando realmente una empresa demuestra que te quiere acompañar en todo el proceso y no solo en aquella victoria o aquel triunfo. Para mí Iberdrola es eso, llegó a mi vida en un momento en el cual yo justo acababa de quedar embarazada", relató, siendo embajadora de marca.

"Continuaron apoyándome, durante todo el embarazo estuvieron a mi lado y ahora en el postparto también. Con lo cual el renovar un año más como embajadora de una marca como Iberdrola, que además soy consumidora de la marca, como media España imagino, es todo un orgullo y da gusto que grandes empresas apoyen al deporte femenino, al deporte minoritario y a todo lo que esté relacionado con el deporte", concluyó Peleteiro.