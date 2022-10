Andrea Emone: "Barcelona puede abrir otra vez la Copa América al mundo"

"El clima mediterráneo es traicionero, veo una Copa interesante en la parte de diseño porque todo puede ocurrir"

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La analista de datos de Alinghi Red Bull Racing, Andrea Emone, destacó que Barcelona "puede abrir otra vez la Copa América al mundo", como "ya hizo Valencia anteriormente", en un evento que acogerá la capital catalana en 2024 y que supondrá el regreso del equipo suizo a la competición, una "desventaja" inicial que "no asusta" en su objetivo de conquistar la Jarra de las Cien Guineas.

"Barcelona puede abrir otra vez la Copa América al mundo, como pasó en Valencia. Todo el mundo la recuerda como una Copa preciosa y con mucha expectación. Ahora se puede volver a dar ese ambiente", explicó Andrea Emone en una entrevista concedida a Europa Press.

Precisamente, la analista de datos es una de las representantes españolas en el equipo suizo, que vuelve a la Copa América tras once años en puerto. Sin embargo, Alinghi ya cosechó éxitos en 2003 y 2007. Su última edición disputada en Valencia y que repitió ubicación en 2010, cuando Emone descubrió la vela, un deporte que le cambió la vida.

"Hubo un antes y después en Valencia con la Copa. Me acuerdo que fue acabarse la competición y acabar todo. Pero la nueva generación que creció actuó y ha tenido efectos increíbles en la ciudad. Si no lo hubiese vivido sería otra. Encontré lo que me apasionaba y enfoqué todo en ello. No sé que hubiese sido de mí", admitió.

En esta línea, la también deportista espera que Barcelona recobre ese ambiente que le enamoró con 10 años en un sueño cumplido a día de hoy. "Siempre quise formar parte algún día del equipo y particularmente de diseño. Estoy aún adaptándome y disfrutando muchísimo de la experiencia", señaló Andrea, quien pone en valor el trabajo de la escuadra suiza en su preparación sin descanso en la Ciudad Condal.

"El tipo de vela profesional es muy diferente al de la vela olímpica, que te da unos valores muy importantes para poder tener éxito en un equipo. Pero aquí somos uno, un buen perfil de Copa América tiene que tener ganas de dejar su persona y ego de lado y querer empujar por un nombre que no es el suyo", indicó.

Un objetivo a largo plazo en el que las estadísticas ayudan a la navegación. "Recibo los datos de los múltiples escenarios y luego intento responder a preguntas, dar conclusiones e incluso dar consejos de cómo podríamos encontrar soluciones con datos. Es todo un equipo, soy una persona más, como he sido deportista tengo esas ganas y paciencia de hacer de punto de conexión", manifestó.

Sin embargo, el clima mediterráneo aumenta la incertidumbre. "Es traicionero. Puedes basarte en estadísticas y optimizar un barco para unas condiciones, pero en Barcelona todo puede pasar, no hay un microclima claro. La veo una Copa muy interesante en la parte de diseño porque todo puede ocurrir", recalcó.

"NOS MOTIVA AÚN MÁS LLEGAR CON DESVENTAJA PARA GANAR"

"Partimos con una desventaja al empezar de cero, pero no nos asusta. Nos queda camino por aprender, pero no tenemos nada que perder. Tenemos un proyecto como equipo a largo plazo, estamos generando una familia. Alinghi nunca ha sido un equipo que haga las cosas rápido y corriendo, como otros equipos o patrocinadores. Todo lo que hagamos nos acercará al objetivo, y nos motiva aún más llegar con este tipo de desventaja para ganar", opinó.

Sobre el papel de la mujer en la Copa América, Andrea Emone subrayó la evolución. "Ha estado predominada por hombres en el pasado. No era común tener muchas chicas, ya sea un equipo de navegantes o diseño. En este último, ahora no es una barrera ser mujer. Pero en el de navegación no habrá ninguna a bordo", explicó.

No obstante, por primera vez se disputará este campeonato a nivel femenino. "Será un proyecto y barco diferente. Soy muy exigente y lo que me gustaría, como ocurre en diseño, que estamos trabajando tanto hombre como mujeres por igual, que pase en el futuro también con el equipo de vela", objetó.

Un reto personal que espera que sea el primero de muchos en la competición. "Lo que más me apetece es aprender todo lo que pueda de este tipo de barcos, que es el futuro de la vela, lo máximo que hay. Encontrar mi sitio en un equipo en el que hay tantos roles como tu imaginación pueda. Me encantaría poder continuar mi futuro en la Copa América", concluyó.