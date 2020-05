Anna Corbella: "En alta mar no tenemos cobertura ni Netflix"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La regatista Anna Corbella afirmó que está acostumbrada al confinamiento como el que está viviendo por la crisis por la COVID-19 y dijo que en alta mar se aprende "a no echar de menos lo material" en las WITL Talks at home by Andbank, impulsadas por la plataforma de contenidos 'Where is the limit? liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó.

"En alta mar no tenemos cobertura, ducha, Netflix... aprendemos a valorar todo lo que tenemos y en el día a día no le damos importancia. Aprendes a no echar de menos las cosas materiales, pero sí la parte social: el contacto con la gente, quedar con tu grupo de amigos... Ahora nos damos cuenta de que lo realmente importante se nos está privando: la libertad, el poder decidir lo que hacemos", indicó.

La primera española en cruzar el Océano Atlántico a vela en solitario señaló que hay que "aprender a estar solo y a estar bien con uno mismo". "Y para eso debes conocerte a ti mismo, entender por qué hay cosas que te salen mal. Tengo experiencia de estar 100 días dentro de un barco dando la vuelta al mundo, por lo que el confinamiento no es una novedad para mí. La clave para conseguir todo eso es entender porque estás en esa situación", comentó.

Corbella, una de las únicas 3 mujeres en todo el mundo, junto con Ellen Macarthur y Dee Caffari, que han logrado completar en dos ocasiones la vuelta al mundo a dos sin escalas, consideró que en la actual situación lo más importante para poder convivir es "tener empatía y respeto a la otra persona".

Junto a Corbella, también intervinieron la dietista-nutricionista Carla Zaplana, especializada en una alimentación basada en ingredientes de origen vegetal; la atleta de ultradistancia en montaña Maigua Ojeda; y el ultramaratoniano y conferenciante argentino Sebastián Armenault, quien a través de su ONG "1 km 1 sonrisa" por cada kilómetro que recorre hace donaciones solidarias a hospitales, escuelas, geriátricos y comedores.

Carla Zaplana desmitificó el temor a hacer el cambio a una alimentación vegana o con mayoría de ingredientes vegetales por una posible pérdida de nutrientes. "El secreto de una alimentación saludable está en la variedad de alimentos y en una abundante hidratación", manifestó.

A juicio de Maigua Ojeda, todos tenemos un principio, que empieza con un cambio, y en la mayoría de casos es obligado. "La mayor carrera que he corrido ha sido superar la pérdida de mi madre, a la que estaba muy unida. Me lancé a la montaña para poder sobrellevar esa situación. Da igual cuál sea vuestro estercolero emocional, es momento de cambio obligado", aseguró.

El límite, según Ojeda, está donde cada uno lo sitúe. "No hay ninguna fórmula para la muerte, pero sí que hay una para la vida: hacer constantemente aquello que nos genere felicidad. La vida no es un ensayo, es un constante directo. Hay que elegir vivir siempre y no tener miedo. La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja", resumió.

Por su parte, Sebas Armenault desveló que en medio del desierto del Sáhara tomó la decisión de cambiar su vida. "No quería seguir trabajando en una oficina, a pesar de que era directivo, pudiendo entregar mi vida al deporte solidario y ayudar a gente necesitada. Superarse es ganar. Confía siempre en ti, tienes todo lo que necesitas para llegar donde quieras llegar", sugirió.