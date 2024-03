El boxeador británico Anthony Joshua renueva a largo plazo con Under Armour antes de su combate con Ngannou. - UNDER ARMOUR

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El boxeador británico Anthony Joshua, bicampeón del mundo del peso pesado de la IBF, y Under Armour han renovado su colaboración a largo plazo en un año decisivo para el púgil y justo antes de su combate contra el camerunés Francis Ngannou, que se celebrará este viernes en Riad.

Para conmemorar esta renovación, Under Armour ha producido el anuncio IA 'Forever Is Made Now' mientras Joshua se prepara para el combate con las mejores soluciones de alto rendimiento dentro y fuera del cuadrilátero desde 2015, apoyándole en su camino para convertirse en bicampeón mundial unificado de peso pesado a lo largo de los últimos ocho años.

Antes de su pelea 'Knockout Chaos' contra el luchador de artes marciales mixtas de peso pesado y boxeador profesional Francis Ngannou, Under Armour celebró dicha renovación con un corto que sintetiza la mentalidad con la que 'AJ' se prepara para la pelea.

No la ve como un peldaño más sino que se mantiene hiperconcentrado en el presente. No porque no le importen su historia o su legado sino más bien porque sabe que la única forma de contarlo es en tiempo presente. El futuro se hace cuando luchas como si no hubiera un mañana.

El corto 'Forever Is Made Now' ha sido dirigido por Wes Walker, que trabajó con el equipo Tool AI para crear una película que capte la intensa dedicación de Joshua al boxeo, permitiendo a Under Armour contar este relato único sin tener que entrar en contacto con 'AJ', mientras este ultima su preparación para la pelea.

"Under Armour lleva ya más de 8 años en mi esquina del ring, juntos hemos emprendido un viaje increíble, empujándome constantemente a ser mejor atleta. Es genial confirmar la renovación de nuestra colaboración a largo plazo para continuar con la próxima etapa de mi viaje. Siempre me han apoyado para dar aún más de mí y son mis socios más antiguos desde que empecé a boxear", comentó Anthony Joshua.

"La colaboración de Under Armour con AJ ha desempeñado un papel decisivo en el crecimiento de la marca en la región EMEA durante los últimos ocho años. Tan humilde y ambicioso como siempre, AJ continúa siendo una inspiración para millones de personas del mundo entero, tanto dentro como fuera del ring. Nos esperan más éxitos juntos en este próximo capítulo", dijo Kevin Ross, director general para EMEA de Under Armour.