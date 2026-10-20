La Asociación Nacional de Clubes de Rugby propone la "centralización de compras" y la "cogestión de las competiciones"

Miquel Martínez, secretario de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby (ANCR). - ANCR

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Clubes de Rugby (ANCR) presentó a sus asociados los proyectos de la temporada 2026-27, con una agenda destinada a "fortalecer las estructuras de los clubes, facilitar su actividad diaria y ampliar sus oportunidades de desarrollo".

"El objetivo común es que la pertenencia a la ANCR se traduzca en beneficios concretos: mejores condiciones de contratación, acceso a conocimiento y recursos profesionales y una mayor capacidad colectiva para impulsar el rugby de clubes", destacó el comunicado compartido este martes.

Estas iniciativas se enmarcan en el proceso de renovación que comenzó hace un año y medio bajo la presidencia de José María Valentín-Gamazo, orientado a profesionalizar las estructuras de la asociación y reforzar su capacidad de representación y apoyo a los clubes. Ahora, con Manuel Vadillo como nuevo presidente, la entidad se centra en "fortalecer las estructuras de los clubes, facilitar su actividad diaria y ampliar sus oportunidades de desarrollo".

Así, la ANCR avanzó un proyecto de centralización de compras que permitirá agrupar las necesidades de los clubes y negociar condiciones preferentes con proveedores. "Su implantación será progresiva, en función de las necesidades y la demanda de los asociados, y la adhesión a cada servicio será voluntaria", informó la nota de prensa.

Además, la ANCR mantiene una interlocución con la Real Federación Española de Rugby (RFER) desde "hace más de un año" en materia normativa y de competiciones, con el propósito de "reforzar la voz de los clubes y contribuir al mejor funcionamiento del rugby en España". Por esto, la asociación impulsa una propuesta de "cogestión de las competiciones, con la División de Honor como primer ámbito de desarrollo".

"El objetivo es avanzar hacia un modelo que refuerce la participación y la responsabilidad de los clubes en la organización, promoción y desarrollo comercial de sus competiciones. Este fortalecimiento contribuirá también a los objetivos de desarrollo y legado vinculados a la candidatura de la RFER para albergar la Copa del Mundo de Rugby Masculina de 2035. El proceso se plantea de forma gradual y mediante acuerdos que definan las funciones de cada entidad, respetando las competencias federativas y la autonomía de los clubes", agregó el comunicado.