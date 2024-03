Audrey Pascual, subcampeona de eslalon en la Copa del Mundo de esquí alpino adaptado

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual se ha coronado subcampeona del mundo de eslalon en la Copa del Mundo de esquí alpino adaptado en la estación italiana de Sella Nevea, en las pruebas que reemplazaron a las aplazadas de Kranjska Gora (Eslovenia), tras conseguir cuatro platas y un bronce en el campeonato.

La madrileña, perteneciente al equipo nacional de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y de la Fundación También, lo ha conseguido tras obtener seis podios a lo largo de la presente temporada 2023-24, cuatro platas y un bronce. Solo ha podido superarle la alemana Anna-Lena Forster, quien además ganó esta última prueba.

El podio en Sella Nevea lo completó la norteamericana Laurie Stephens, a 17 segundos de la española. "Estoy supercontenta. He bajado bastante bien. No sabíamos cómo iba a estar la pista porque el sol pegaba y hacía calor. La primera manga he bajado bastante bien aunque he tenido un error arriba y se me ha enganchado un stabilo. La segunda manga he bajado mucho mejor y he quedado cerca de la alemana. Estoy encantada de cerrar la temporada así de bien", indicó Pascual.

El director técnico de deporte para personas con discapacidad de la RFEDI, Andrés Gómez, destacó el gran trabajo de la española. "Gran temporada de Audrey con un invierno en la que las condiciones de entrenamiento y competición han sido complejas, pero donde ella ha crecido como deportista", señaló.

El domingo disputará el eslalon gigante, modalidad en la que Audrey Pascual todavía ostenta el Globo de Cristal e intentará mantenerlo por segunda temporada consecutiva.