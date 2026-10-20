Aural, premiada en el XLIII 'Trofeu Campions amb Valors' por su compromiso con el deporte y la solidaridad. - MUNDO DEPORTIVO

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aural Centros Auditivos ha sido una de las entidades reconocidas la 43 edición del 'Trofeu Campions amb Valors', organizada por el diario Mundo Deportivo y el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya y que ha tenido lugar este martes en la Sala Foyer del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El Trofeu Campions amb Valors distingue cada año a deportistas, clubes, federaciones e iniciativas que destacan tanto por sus méritos como por encarnar los valores esenciales del deporte: el esfuerzo, el compañerismo, la superación y la capacidad de servir como referentes sociales.

En esta edición, Aural Centros Auditivos ha recibido este reconocimiento por su destacada contribución al fomento de hábitos saludables y la concienciación social a través de la práctica deportiva, y por demostrar en el mundo del deporte, y en especial el ciclismo en el marco de la Skoda Titan Dessert en Marruecos, que la "pérdida auditiva no es un límite para perseguir los sueños".

En la prueba marroquí, una de las más exigentes del calendario internacional en bici de montaña, la compañía no solo ha participado de forma activa con un equipo encabezado en la pasada edición por el exciclista Luis Pasamontes sino que ha vuelto a promover una importante labor social a través de la iniciativa 'Volver a oír para volver a vivir' en su Camión Solidario.

Dicha iniciativa ha acercado la atención y la salud auditiva a las comunidades del desierto por las que transcurrió la competición. En tres ediciones de esta acción solidaria, Aural Centros Auditivos ha ofrecido servicios de detección y tratamiento de problemas auditivos de forma solidaria a más de 900 personas con pérdida auditiva y ha donado más de 300 audífonos para "conectar" a los beneficiarios con la vida, contribuyendo directamente a su bienestar y autonomía.

El proyecto, promovido este año en exclusiva por Aural, ha buscado normalizar y visibilizar la pérdida auditiva gracias al equipo sanitario desplazado, compuesto por dos audioprotesistas expertos de Aural, Sara Varela y Alfonso Alonso, y por la médica otorrinolaringóloga del prestigioso Instituto IOGI, la doctora Francisca Mallmann.

DEPORTE, SALUD Y SOLIDARIDAD, ADN DE AURAL

Tras recoger el galardón, el CEO de Aural Centros Auditivos, Nacho Martínez, agradeció a Mundo Deportivo y el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya el reconocimiento, y subrayó el compromiso de la compañía con la sensibilización social y su lucha contra el estigma de la pérdida auditiva.

"Aural comparte con la Titan Desert valores que forman parte de nuestro ADN: la superación, la perseverancia, el trabajo en equipo y la capacidad de afrontar retos. Entendimos que esta prueba era el escenario ideal para trasladar un mensaje muy importante: que la pérdida auditiva no debe ser una barrera para vivir plenamente ni para alcanzar grandes objetivos. Nuestra participación no responde únicamente a una acción de patrocinio deportivo; es una plataforma de sensibilización que nos permite llegar a nuevos públicos y concienciar sobre la importancia de detectar y tratar la pérdida auditiva a tiempo. Queremos inspirar a las personas a no renunciar a sus proyectos, igual que los participantes de la Titan no renuncian a su desafío", comentó.

Respecto al origen de la iniciativa del Camión Solidario, Nacho Martínez añadió que, desde el primer momento, Aural Centros Auditivos quiso que su presencia tuviera un impacto positivo más allá de la competición.

"Como expertos en audición, sentíamos la responsabilidad de aportar nuestro conocimiento a las comunidades del desierto por las que transcurre la carrera. Así nació el Camión Solidario, una iniciativa que nos permite acercar la atención auditiva a personas con dificultades de acceso a estos servicios a través de revisiones, orientación y acciones de apoyo. Para Aural, esta es la verdadera esencia del proyecto: unir deporte, solidaridad y salud auditiva para generar un impacto positivo y dejar una huella que vaya mucho más allá de la línea de meta", indicó.