Babolat fabricará y desarrollará palas de pádel en Barcelona

El CEO anuncia la apertura de un 'padel studio' en Sant Fuitós de Bages y dice que España es "el corazón" de este deporte



MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Babolat fabricará y desarrollará las palas de pádel en el 'padel studio' que ha abierto en la localidad de Sant Fruitós de Bages, a 60 kilómetros de Barcelona, según anunció el CEO de la empresa francesa, Eric Babolat, en la presentación este martes de su plan estratégico en Madrid.

"Tenemos que dar más servicio a los amantes del pádel. Por eso, vamos a invertir en un 'padel estudio' en Sant Fruitós de Bages. España es el corazón del pádel", apuntó Babolat, en un acto en una de las cinco torres del corazón financiero de Madrid junto a los jugadores Juan Lebrón y Virginia Riera.

El miembro de la quinta generación de esta empresa familiar, fundada en 1875 y que cuenta con embajadores como los tenistas Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, entre otros, recordó que en 2022 se vendieron 4 millones de palas al año y que el pádel es un deporte en augue, especialmente en España, Argentina y Suecia.

El padel studio proporcionará servicio a los jugadores, se testarán las innovaciones y se fabricarán palas 'made in Spain' para una marca que comenzó en el pádel hace 20 años, que actualmente está presente en 90 países y tiene acuerdos con 158 clubes, entre ellos la Rafa Nadal Academy en Manacor, La Masó y el Golf Sports Padel Santander, en España.

Tras más de dos décadas de desarrollo en la industria del pádel, Babolat anunció la inversión en su primer centro técnico de raquetas de pádel en España, cerca de Barcelona, en la localidad de Sant Fruitós de Bages, donde las primeras palas prémium se probarán y producirán ya en 2024 en series limitadas y se introducirán en el mercado europeo.

El Babolat Padel Studio ha sido diseñado como un proyecto piloto que permitirá a Babolat explorar nuevos métodos de fabricación. "Babolat Studio es un auténtico lugar de innovación, con varios objetivos clave: probar ideas innovadoras para los jugadores de pádel, centrándose en la práctica del juego y en las necesidades de los jugadores; servir de modelo para una producción de raquetas más responsable y la invención de nuevos métodos de fabricación; y, por último, fabricar raquetas de gama alta y de alto rendimiento en cantidades limitadas", comentó Babolat.

El Babolat Padel Studio permitirá crear productos diferentes de lo que se ofrece actualmente en el mercado, con un enfoque sostenible; atender mejor las necesidades de los jugadores, llevar a cabo una fabricación a medida y series limitadas de forma flexible y ágil, y al estar ubicado en España significa "estar en el corazón" de la cultura del pádel.

LEBRÓN: "ESTOY ORGULLOSO DE TENER MI COLECCIÓN"

Por otro lado, el jugador español Juan Lebrón, número uno del mundo, no ocultó su emoción por ser el primer palista del mundo que cuenta desde este 2023 con una colección completa, integrada por pala, zapatillas, polo y accesorios, que hace alusión a su apodo, 'El Lobo'.

"Es un proyecto que quería desde hace tiempo. Junto a Babolat hemos creado una familia que cada año es más grande. Antes decía que jugaba con una marca de un gran tenista como Rafa Nadal, y ahora tengo mi propia colección. Estoy muy orgulloso y doy las gracias a Babolat. Estos 7 años a su lado han significado mucho", apuntó.

Acerca de su estilo, Lebrón admitió que su forma de jugar es "diferente". "No sé si cambié la forma de jugar a pádel. Juego de forma agresiva. ¿El Lobo? Es un apodo que me puso un comentarista porque me encorvaba mucho al golpear y mi mandíbula miraba a la Luna. Desde entonces empecé a hacer el aullido del lobo", explicó.