Los Bears arrancan la semana que viene su gira de clinics de 'flag football' en España

Archivo - Imagen de un clínic de 'flag football' de los Chicago Bears en Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Chicago Bears arrancarán la semana que viene su gira de 'flag football', la nueva modalidad del fútbol americano sin contacto y que será olímpica en Los Ángeles 2028, por España en 2026, una nueva iniciativa que reafirma el compromiso de la franquicia con el crecimiento de este deporte en España.

De este modo, será el cuarto año consecutivo en el que los Bears organizarán clinics de 'flag football' en España, lo que demuestra su compromiso a largo plazo con el crecimiento global de este deporte de cara a su debut en los Juegos Olímpicos, y que se une a otras iniciativas como la 'Chicago Bears Spain Girls Flag League U15', una liga para chicas de entre 12 y 15 años en Madrid y Barcelona, cuyo torneo final se celebró en febrero de este año, y que la franquicia puso en marcha oficialmente en noviembre de 2025.

La gira recorrerá cuatro ciudades españolas y reunirá a las comunidades locales en Bilbao (26-27 de octubre), Barcelona/Badalona (29-30 de octubre), Valencia (2-3 de noviembre) y Madrid (5-6 de noviembre).

En la primera parada de Bilbao, los Bears colaborarán con el Athletic Club para acercar por primera vez este deporte a los jóvenes del País Vasco, organizando dos días de clinics deportivos en las instalaciones de entrenamiento del club vizcaíno, incluida una sesión dirigida a los jugadores de su cantera.

En Madrid, se celebrará un clinic adicional en Plaza de España (6 de noviembre), como parte de la NFL Experience Madrid y dos días antes del segundo partido de la NFL en Madrid entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals, dirigido a un grupo de escolares de la zona.

Estos clinics tienen como objetivo promover el 'flag football' en los colegios españoles y acercar a niños y niñas a un deporte dinámico, accesible e inclusivo. Las sesiones se centrarán en enseñar los conceptos básicos del deporte e incluirán juegos dinámicos y ejercicios prácticos en los que participarán los asistentes.

El exjugador de los Bears Roberto Garza participará en los clinics de las cuatro ciudades, así como en el de Plaza de España (Madrid), mientras que el también exjugador Charles Tillman participará en los de Valencia y Madrid.

Bajo el liderazgo de la familia McCaskey, histórica propietaria de los Chicago Bears, la franquicia ha sido muy prolífica y activa en la expansión de este deporte en el extranjero. De hecho, en septiembre, lanzaron la iniciativa 'Vamos Bears', en español y diseñada para conectar con los aficionados hispanohablantes de todo el mundo a través de contenido específico y narrativas durante todo el año.

Aunque España sigue siendo uno de los mercados internacionales designados al club dentro del programa 'Mercados Globales' de la NFL, esta iniciativa también ofrece nuevas oportunidades para conectar con los aficionados del área metropolitana de Chicago y con las comunidades hispanohablantes de todo el mundo, mediante contenido original que refleja el compromiso del club con el crecimiento de este deporte y con la celebración de la diversidad de las audiencias que apoyan a los Bears.