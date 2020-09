Carla Martínez y las Becas Vamos impulsan la primera pared de escalada de velocidad en Cataluña

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La joven escaladora Carla Martínez, de 17 años, y las Becas Vamos otorgadas por el ColaCao y el Consejo Superior de Deportes (CSD) han impulsado la construcción de la primera pared de escalada de velocidad en Cataluña.

La instalación deportiva se ha inaugurado este miércoles en la localidad barcelonesa de Pallejà y permitirá a las promesas de la escalada contar con las instalaciones necesarias de una disciplina que será olímpica en Tokyo 2020.

La nadadora olímpica y candidata a ser abanderada en Tokyo 2020, Mireia Belmonte, junto al CSD, ColaCao y la Fundación Deporte Joven han entregado una de sus Becas Vamos, una ayuda enmarcada en el programa ADB2020, a la joven promesa de la escalada Carla Martínez.

Esta ayuda ha permitido la construcción de la primera pared de escalada de velocidad en Cataluña, y supone un impulso para que muchos otros jóvenes puedan practicar la modalidad de velocidad y lleguen a cumplir su sueño.

A menos de un año del inicio de los Juegos de Tokyo 2020, Mireia Belmonte, como embajadora del proyecto Becas Vamos, ha ejercido su rol de madrina de la beca mostrando su apoyo al crecimiento de los deportes más minoritarios.

"Es un honor poder formar parte, un año más, de este proyecto tan bonito en el que, además de apoyar a muchos jóvenes deportistas, conseguimos empoderar el deporte femenino y dar visibilidad a deportes minoritarios como la escalada de velocidad", afirmó Mireia.

Desde los 8 años Carla Martínez y su hermana melliza hacían senderismo, barrancos y vías ferratas. Ahora, nueve años más tarde, siguen disfrutando toda la familia escalando juntos los fines de semana y Carla sigue manteniendo viva la tradición familiar.

Campeona de España de Dificultad y sub-campeona de España de Velocidad (sub18), Carla encuentra en la escalada la conexión perfecta entre el cuerpo y la mente. Hace dos años la joven conoció una nueva modalidad de escalada: la de velocidad. Una modalidad que consiste en subir una pared lisa de 15 metros en el menor tiempo posible y que forma parte de las tres modalidades requeridas en los Juegos Olímpicos: velocidad, dificultad y bloque.

"Obtener una de las Becas Vamos de ColaCao junto al CSD me ha permitido estar más cerca de cumplir mi sueño. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible, así como a mi entrenador y a mi familia por acompañarme durante todo este tiempo. Además, la constancia, fuerza y empoderamiento de deportistas como Mireia, me inspiran a seguir luchando día a día y animo a todas las jóvenes deportistas a que no se pongan límites para llegar a lo más alto", apuntó la becada.

A pesar de que la modalidad de velocidad forme parte de los Juegos, no había ninguna pared en Cataluña en la que Carla y su club pudiesen entrenarse. El Club CCT21, del cual es integrante Carla junto con Francesc Prat, su entrenador, es el primer y único Club de escalada de competición en España.

Empezaron como equipo de competición y este 2020 se han formado como club para poder aportar más al mundo de la escalada: formar entrenadores, ofrecer cursos y entrenamiento.

Ahora, serán el primer club de Cataluña que cuente con una pared para poder practicar la modalidad de escalada de velocidad y fomentar las 3 disciplinas de competición (dificultad, Boulder y speed) y sus múltiples beneficios.

Un elemento que también beneficiará a todos los escaladores de la zona y de Cataluña que quieran entrenar esta disciplina, ya que estará disponible para todos y les permitirá multiplicar por 20 el número de entrenos de velocidad a lo largo de la temporada.

Además, Becas Vamos ha donado al Club CCT21 nuevos materiales para que disfruten de la pared de velocidad: presas, seguridad y crono.

El Jurado de las Becas Vamos, formado por el CSD, ColaCao y los embajadores del proyecto, los deportistas Mireia Belmonte y Saúl Craviotto, ha destacado la candidatura de Carla Martínez por su trabajo diario, lucha y humildad.

Por su parte, Txus Mardaras, Subdirector General de Promoción e Innovación Deportiva del CSD, ha añadido que se habla de sueños cuando se habla de las Becas Vamos. "Y hablamos de los sueños de los más jóvenes. Nosotros estamos encantados de ayudarles a perseguirlos, es nuestro deber, y más aún cuando estos chicos pueden convertirse en un ejemplo para los demás. Este tipo de iniciativas nos vienen muy bien para combatir el sedentarismo", dijo.

El programa de Becas Vamos de ColaCao, incluido en el proyecto ADB2020 del CSD, se creó para promover el deporte entre los más jóvenes del país y fomentar los valores que guían toda actividad deportiva. En esta segunda edición, se han destinado un total de 300.000 euros para hacer realidad los sueños de niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 20 años que por su actitud y valores son un ejemplo para la sociedad.