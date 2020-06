Carla Nafría, Emma Barthe, Andrés Contreras y Javier Torres, ponentes este jueves del WITL Talks

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exciclista Carla Nafría, la psicóloga Emma Barthe, el triatleta Andrés Contreras y y el ciclista Javier Torres serán los ponentes este jueves (20:00 horas) de la décima edición de las WITL Talks at home, la charla online impulsada por la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?', liderada por el ex Director Ejecutivo (CEO) de GAES Antonio Gassó.

Esta versión virtual del programa de conferencias motivacionales WITL Talks pretende ayudar a la población a obtener las claves para volver poco a poco a la normalidad tras la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.

Moderada por Antonio Gassó, la conferencia virtual contará con Carla Nafría, masajista deportiva, 'coach' y fundadora de 'Carvan Coaching' y que fue ciclista profesional para el equipo Specialized Rocket Espresso;

y la psicóloga Emma Barthe, con una amplia experiencia en el psicodiagnóstico y la evaluación de la personalidad dirigida al autoconocimiento.

También contará con Andrés Contreras, triatleta y empresario en comunicación y tecnología. Es uno de los supervivientes del atropello de Oliva, en el que murió su padre y dos compañeros más; y con Javier Torres, paciente renal desde 1985 y que es el único paciente en hemodiálisis que hace ciclismo de competición.

La participación es gratuita, pero para poder conectarse en streaming a estas WITL Talks es necesario registrarse previamente en la web www.witl.es/talks.